"Это неуважительно": Жест Харрис на встрече с лидером Южной Кореи шокировал американцев
Пользователи Сети раскритиковали её за неуважение к главе государства, а также обвинили в "неготовности выходить в свет".
Вице-президент США Камала Харрис во время встречи с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином шокировала пользователей Сети одним жестом. Её раскритиковали за то, что она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия с президентом.
"Это вице-президент США? Не только неуважительно, но и было бы расистским, если бы это был республиканец, во всех новостях наверняка <...> Двойные стандарты на полном экране", — написал один из интернет-пользователей.
Видео © Twitter / @TreeofKnowled14
"Неужели Южная Корея больше не является нашим союзником?" — поинтересовался другой пользователь.
"Ты не можешь стереть вирус со своих штанов <...> К тому же Камала полностью вакцинирована", — отметил третий.
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Кроме того, комментаторы пришли к мнению, что "решение сделать Харрис главной фигурой в международной политике было неправильным", так как она "не готова к выходу в свет".
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