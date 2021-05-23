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"Это неуважительно": Жест Харрис на встрече с лидером Южной Кореи шокировал американцев

Пользователи Сети раскритиковали её за неуважение к главе государства, а также обвинили в "неготовности выходить в свет".

23 мая, 18:51

Вице-президент США Камала Харрис во время встречи с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином шокировала пользователей Сети одним жестом. Её раскритиковали за то, что она вытерла руку о штанину сразу после рукопожатия с президентом.

"Это вице-президент США? Не только неуважительно, но и было бы расистским, если бы это был республиканец, во всех новостях наверняка <...> Двойные стандарты на полном экране", — написал один из интернет-пользователей.

Видео © Twitter / @TreeofKnowled14

"Неужели Южная Корея больше не является нашим союзником?" поинтересовался другой пользователь.

"Ты не можешь стереть вирус со своих штанов <...> К тому же Камала полностью вакцинирована", — отметил третий.

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Кроме того, комментаторы пришли к мнению, что "решение сделать Харрис главной фигурой в международной политике было неправильным", так как она "не готова к выходу в свет".

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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