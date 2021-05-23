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"Не стыдно?" На украинское жюри Евровидения обрушились с критикой из-за Литвы

Зрители посчитали, что очки на песенном конкурсе надо было отдать друзьям.

23 мая, 18:34
<p>Фото © Dean Mouhtaropoulos / Getty Images</p>

Фото © Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Бурление в Сети вызвало то, как украинское жюри проголосовало на конкурсе Евровидение. По мнению зрителей, стране следовало отдать предпочтение Литве, которая, в свою очередь, высоко оценила выступление украинской группы Go_A.

"Первые три позиции (итогов конкурса. — Прим. Лайфа) совпали с моими местами главы профессионального жюри Украины", — написал в "Фейсбуке" Александр Пономарёв, возглавлявший украинское жюри.

При этом в комментариях некоторые пользователи заявили, что судьям следовало отдать предпочтение "друзьям" Киева.

"Как можно было так с литовцами?", "И почему вы не поддержали Литву?", "А не стыдно перед Литвой? Ни одного балла друзьям, которые дали нам 12. Обидно", — писали в комментариях.

Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021, победила Италия

Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021, победила Италия

Пономарёв в ответ подчеркнул, что жюри оценивало номера и композиции, с которыми выступали артисты, и что жюри не должно быть стыдно за честно проделанную работу.

Напомним, что первое место на конкурсе заняла итальянская группа Maneskin. Музыканты выступают в разных направлениях: от рока до регги. Для Италии это первая за 30 лет победа в конкурсе.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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