"Не стыдно?" На украинское жюри Евровидения обрушились с критикой из-за Литвы

Бурление в Сети вызвало то, как украинское жюри проголосовало на конкурсе Евровидение. По мнению зрителей, стране следовало отдать предпочтение Литве, которая, в свою очередь, высоко оценила выступление украинской группы Go_A.

"Первые три позиции (итогов конкурса. — Прим. Лайфа) совпали с моими местами главы профессионального жюри Украины", — написал в "Фейсбуке" Александр Пономарёв, возглавлявший украинское жюри.

При этом в комментариях некоторые пользователи заявили, что судьям следовало отдать предпочтение "друзьям" Киева.

"Как можно было так с литовцами?", "И почему вы не поддержали Литву?", "А не стыдно перед Литвой? Ни одного балла друзьям, которые дали нам 12. Обидно", — писали в комментариях.

Пономарёв в ответ подчеркнул, что жюри оценивало номера и композиции, с которыми выступали артисты, и что жюри не должно быть стыдно за честно проделанную работу.