Пять человек пострадали в ДТП с тремя авто в Кировской области

Сразу три автомобиля столкнулись на шоссе в Кировской области. Всё произошло на автодороге Южный обход в Кирово-Чепецком районе. Дорогу не поделили автомобили Mercedes, ВАЗ-2107 и Mazda.

"В результате происшествия, по предварительным данным, травмированы пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии", — сообщает УГИБДД УМВД РФ по Кировской области в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Лайф рассказывал, как школьный автобус перевернулся после ДТП на Кубани. Известно, что в автобусе в этот момент было двое детей — девочка 2007 года рождения и мальчик 2011 года рождения. Их с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга доставили в ЦРБ Тбилисского района. Кроме того, была госпитализирована сопровождавшая школьников учительница.