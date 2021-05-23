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Пять человек пострадали в ДТП с тремя авто в Кировской области

Известно, что травмы получили двое несовершеннолетних, ведётся проверка по факту данной аварии.

23 мая, 18:21
  • Фото © "ВКонтакте" / КУ43 — Киров Убежище (ДТП, ЧП)
    Фото © "ВКонтакте" / КУ43 — Киров Убежище (ДТП, ЧП)
  • Фото © "ВКонтакте" / КУ43 — Киров Убежище (ДТП, ЧП)
    Фото © "ВКонтакте" / КУ43 — Киров Убежище (ДТП, ЧП)
  • Фото © "ВКонтакте" / КУ43 — Киров Убежище (ДТП, ЧП)
    Фото © "ВКонтакте" / КУ43 — Киров Убежище (ДТП, ЧП)

Фото © "ВКонтакте" / КУ43 — Киров Убежище (ДТП, ЧП)

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Сразу три автомобиля столкнулись на шоссе в Кировской области. Всё произошло на автодороге Южный обход в Кирово-Чепецком районе. Дорогу не поделили автомобили Mercedes, ВАЗ-2107 и Mazda.

"В результате происшествия, по предварительным данным, травмированы пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии", — сообщает УГИБДД УМВД РФ по Кировской области в соцсети "ВКонтакте".

Смертельное ДТП: пассажирский автобус протаранил фуру на трассе в Ростовской области

Смертельное ДТП: пассажирский автобус протаранил фуру на трассе в Ростовской области

Ранее Лайф рассказывал, как школьный автобус перевернулся после ДТП на Кубани. Известно, что в автобусе в этот момент было двое детей — девочка 2007 года рождения и мальчик 2011 года рождения. Их с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга доставили в ЦРБ Тбилисского района. Кроме того, была госпитализирована сопровождавшая школьников учительница.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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