Ролик о российских военных и "кастрированной" американской армии вызвал скандал в США

Видео © Twitter / Ted Cruz

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз раскритиковал журналиста телеканала MSNBC Брайана Уильямса, который не оценил его слова о сравнении российской и американской армий. Поводом для скандала стало видео из "Тиктока", которым поделился парламентарий.

В ролике нарезка из тренировки российских военных и мультфильма о выросшей в однополой семье американке, которая пошла в армию. В подписи сенатор предупредил, что "избавленная от предрассудков и кастрированная" армия может оказаться "не лучшей идеей". Журналист назвал его "кремлёвским Крузом" за сравнение не в пользу США.

"Я ненавижу коммунистов, мою семью заключили в тюрьму и пытали коммунисты, а Брайан — бесстыдный апологет русских (а также китайских и кубинских) коммунистов", — написал в ответ Круз в "Твиттере".

Он также заметил, что выступает за то, чтобы солдаты армии США "надрали зад" своим российским коллегам, и обратил внимание на президента США, отказавшегося от новых санкций в отношении оператора "Северного потока — 2", назвав его "кремлёвским Джо".

Пользователи напомнили Крузу, что Россия уже 30 лет некоммунистическое государство, а также высмеяли его позицию.