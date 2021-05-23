Ролик о российских военных и "кастрированной" американской армии вызвал скандал в США
Сенатор вызвал гнев журналиста, предупредив, что "избавленная от предрассудков" армия может оказаться "не лучшей идеей".
Видео © Twitter / Ted Cruz
Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз раскритиковал журналиста телеканала MSNBC Брайана Уильямса, который не оценил его слова о сравнении российской и американской армий. Поводом для скандала стало видео из "Тиктока", которым поделился парламентарий.
В ролике нарезка из тренировки российских военных и мультфильма о выросшей в однополой семье американке, которая пошла в армию. В подписи сенатор предупредил, что "избавленная от предрассудков и кастрированная" армия может оказаться "не лучшей идеей". Журналист назвал его "кремлёвским Крузом" за сравнение не в пользу США.
"Я ненавижу коммунистов, мою семью заключили в тюрьму и пытали коммунисты, а Брайан — бесстыдный апологет русских (а также китайских и кубинских) коммунистов", — написал в ответ Круз в "Твиттере".
Он также заметил, что выступает за то, чтобы солдаты армии США "надрали зад" своим российским коллегам, и обратил внимание на президента США, отказавшегося от новых санкций в отношении оператора "Северного потока — 2", назвав его "кремлёвским Джо".
Пользователи напомнили Крузу, что Россия уже 30 лет некоммунистическое государство, а также высмеяли его позицию.
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