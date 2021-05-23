Ветер повалил дерево на группу женщин с детьми в Петрозаводске

Сильный ветер сломал берёзу во дворе дома в Петрозаводске и обрушил на группу женщин с детьми. Некоторые из них успели убежать, однако одна женщина оказалась прямо под летящими ветками. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошёл 19 мая на улице Лизы Чайкиной, когда на город обрушился ураган. На кадрах видно, что женщины с колясками, а также несколько детей разговаривают друг с другом. В этот момент одна из них видит падающее дерево и начинает убегать в сторону. То же самое делают другие, однако женщина в белой куртке замешкалась, и ветки ударили её прямо по голове. Также они задели коляску, однако в этот момент в ней не было ребёнка.