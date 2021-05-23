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Ветер повалил дерево на группу женщин с детьми в Петрозаводске

По словам дочери одной из пострадавших, её матери повезло и она не получила серьёзных травм.

23 мая, 17:53

Берёза рухнула на группу женщин с детьми в Петрозаводске. Видео © VK / КАРЕЛФОРНИЯ NEWS

Сильный ветер сломал берёзу во дворе дома в Петрозаводске и обрушил на группу женщин с детьми. Некоторые из них успели убежать, однако одна женщина оказалась прямо под летящими ветками. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошёл 19 мая на улице Лизы Чайкиной, когда на город обрушился ураган. На кадрах видно, что женщины с колясками, а также несколько детей разговаривают друг с другом. В этот момент одна из них видит падающее дерево и начинает убегать в сторону. То же самое делают другие, однако женщина в белой куртке замешкалась, и ветки ударили её прямо по голове. Также они задели коляску, однако в этот момент в ней не было ребёнка.

Невероятное фото: водитель чудом остался невредимым, когда молния повалила дерево прямо на его авто

Невероятное фото: водитель чудом остался невредимым, когда молния повалила дерево прямо на его авто

Пострадавшая схватилась за голову, но осталась стоять на ногах, после чего отошла в сторону. Отбежавшие женщины поинтересовались её самочувствием.

Как рассказала дочь пострадавшей изданию ptzgovorit.ru, её матери просто повезло и она не получила серьёзных травм.

Ранее Лайф показывал, как песчаная буря внезапно накрыла Астрахань, превратив город в Сахару. В результате пострадали двое горожан, а примерно четыре тысячи человек остались без электричества.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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