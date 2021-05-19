Невероятное фото: водитель чудом остался невредимым, когда молния повалила дерево прямо на его авто
Американец Хенри Шерами направлялся домой, когда вокруг началась сильная гроза. До точки Б мужчина так и не доехал, но это не главная его проблема. Спасатели уверены: чудо, что он вообще выжил.
37-летний Хенри живёт в городке Монтгомери, США, и, кажется, он один из самых удачливых людей на этой планете. 4 мая мужчина попал в грозу и ради безопасности решил остановиться и переждать все погодные невзгоды. В один момент Шерами ослепила яркая вспышка. Он решил проверить, куда ударила молния, и высунулся в люк на крыше, не подозревая, что спонтанное решение спасёт ему жизнь.
По трагическому стечению обстоятельств молния ударила именно в дерево, рядом с которым припарковался Шерами. За несколько секунд оно накренилось и рухнуло прямо на авто. Видимо, за Хенри в тот день приглядывал его ангел-хранитель. Ствол и ветки упали так, что только что высунувшийся из машины мужчина остался невредим. Вспоминая тот день, американец не может обойтись без шуток.
Моя первая мысль была: "Хм, это понедельник или вторник? Потому что это самый понедельниковый вторник, который у меня когда-либо был
Но тогда Шерами было совсем не до шуток. Пока он отходил от шока, молния ударила снова. И на этот раз в линию электропередачи. Всё моментально вспыхнуло и покрылось огнём. Тогда мужчина понял, что попал в "пункт назначения", но умирать он нисколько не планировал, пишет LadBible.
Хенри начал звать на помощь. Благо неподалёку работали ландшафтные дизайнеры. Увидев невероятную сцену, они тут же позвонили в службу спасения. Когда специалисты приехали, они накинули на мужчину брезент, зафиксировали все ветки, ствол и начали медленно освобождать Шерами из заточения. Домой пострадавший добрался на машине местного офицера полиции.
WOW-news
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