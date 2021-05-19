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Невероятное фото: водитель чудом остался невредимым, когда молния повалила дерево прямо на его авто

Американец Хенри Шерами направлялся домой, когда вокруг началась сильная гроза. До точки Б мужчина так и не доехал, но это не главная его проблема. Спасатели уверены: чудо, что он вообще выжил.

19 мая, 08:18

Фото © Facebook / Henri Cheramie

37-летний Хенри живёт в городке Монтгомери, США, и, кажется, он один из самых удачливых людей на этой планете. 4 мая мужчина попал в грозу и ради безопасности решил остановиться и переждать все погодные невзгоды. В один момент Шерами ослепила яркая вспышка. Он решил проверить, куда ударила молния, и высунулся в люк на крыше, не подозревая, что спонтанное решение спасёт ему жизнь.

Фото © Facebook / Henri Cheramie

Фото © Facebook / Henri Cheramie

По трагическому стечению обстоятельств молния ударила именно в дерево, рядом с которым припарковался Шерами. За несколько секунд оно накренилось и рухнуло прямо на авто. Видимо, за Хенри в тот день приглядывал его ангел-хранитель. Ствол и ветки упали так, что только что высунувшийся из машины мужчина остался невредим. Вспоминая тот день, американец не может обойтись без шуток.

Моя первая мысль была: "Хм, это понедельник или вторник? Потому что это самый понедельниковый вторник, который у меня когда-либо был

Хенри Шерами

Но тогда Шерами было совсем не до шуток. Пока он отходил от шока, молния ударила снова. И на этот раз в линию электропередачи. Всё моментально вспыхнуло и покрылось огнём. Тогда мужчина понял, что попал в "пункт назначения", но умирать он нисколько не планировал, пишет LadBible.

Фото © Facebook / Henri Cheramie

Фото © Facebook / Henri Cheramie

Хенри начал звать на помощь. Благо неподалёку работали ландшафтные дизайнеры. Увидев невероятную сцену, они тут же позвонили в службу спасения. Когда специалисты приехали, они накинули на мужчину брезент, зафиксировали все ветки, ствол и начали медленно освобождать Шерами из заточения. Домой пострадавший добрался на машине местного офицера полиции.

Муж чудом выжил, но всё равно простил ревнивую жену, которая нанесла ему 22 ножевых ранения

Муж чудом выжил, но всё равно простил ревнивую жену, которая нанесла ему 22 ножевых ранения

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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