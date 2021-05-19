Невероятное фото: водитель чудом остался невредимым, когда молния повалила дерево прямо на его авто

37-летний Хенри живёт в городке Монтгомери, США, и, кажется, он один из самых удачливых людей на этой планете. 4 мая мужчина попал в грозу и ради безопасности решил остановиться и переждать все погодные невзгоды. В один момент Шерами ослепила яркая вспышка. Он решил проверить, куда ударила молния, и высунулся в люк на крыше, не подозревая, что спонтанное решение спасёт ему жизнь.

Фото © Facebook / Henri Cheramie

По трагическому стечению обстоятельств молния ударила именно в дерево, рядом с которым припарковался Шерами. За несколько секунд оно накренилось и рухнуло прямо на авто. Видимо, за Хенри в тот день приглядывал его ангел-хранитель. Ствол и ветки упали так, что только что высунувшийся из машины мужчина остался невредим. Вспоминая тот день, американец не может обойтись без шуток.

Моя первая мысль была: "Хм, это понедельник или вторник? Потому что это самый понедельниковый вторник, который у меня когда-либо был Хенри Шерами

Но тогда Шерами было совсем не до шуток. Пока он отходил от шока, молния ударила снова. И на этот раз в линию электропередачи. Всё моментально вспыхнуло и покрылось огнём. Тогда мужчина понял, что попал в "пункт назначения", но умирать он нисколько не планировал, пишет LadBible.

Фото © Facebook / Henri Cheramie