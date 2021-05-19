Предложение руки обернулось истеричным смехом, когда камеру взяла ну очень неуклюжая толстушка

Когда к поварихе Селин Эдвардс из ЮАР по секрету обратился парень её сестры, девушка была в восторге, ведь она прекрасно знала, к чему всё идёт. Пара уже долго вместе, и уже самое время регистрировать эти отношения. Подозрения оказались правдой. Мужчина уже запланировал день, когда сделает предложение своей любимой, и он попросил Селин помочь ему всё организовать.

Кадры из видео © Facebook / Phillip Bruwer

В начале мая троица собралась на пляж, где парень и осуществил свои планы. А вот Селин со своими обязанностями не справилась вообще. Благо дополнительная камера сняла весь происходящий фарс со стороны. В разговоре с журналистами радиостанции EastCost девушка рассказала, как это всё происходило с её точки зрения.

Парень моей сестры хотел сделать ей предложение. Я была в восторге и хотела всё заснять на телефон. Я достала его, но не заметила камень и упала. Потом встала и... упала, снова встала и упала, встала и упала. Три раза! Больно не было. Я была окружена любовью, счастлива за мою сестру и вообще всех Селин Эдвардс

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, — запись со своего телефона Селин тоже опубликовала

Видео провального предложения мигом стали вирусными. Оригинальную публикацию репостнули больше 11 тысяч раз, а пост на сайте с юмористическим контентом 9gag оценило больше 20 тысяч человек.

Ну слава богу, что у них была дополнительная камера! mslifestyle23