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Предложение руки обернулось истеричным смехом, когда камеру взяла ну очень неуклюжая толстушка

Любой жених перед тем, как предложить любви всей своей жизни выйти за него, очень волнуется — только бы всё пошло по плану, лишь бы он ничего не испортил. Героиня этого материала стала той самой "проблемой", которые все стараются предотвратить. Девушка с грохотом испортила торжество сестры. Ну хотя бы видео получилось смешным.

19 мая, 06:58

Кадры из видео © Facebook / Phillip Bruwer

Когда к поварихе Селин Эдвардс из ЮАР по секрету обратился парень её сестры, девушка была в восторге, ведь она прекрасно знала, к чему всё идёт. Пара уже долго вместе, и уже самое время регистрировать эти отношения. Подозрения оказались правдой. Мужчина уже запланировал день, когда сделает предложение своей любимой, и он попросил Селин помочь ему всё организовать.

Кадры из видео © Facebook / Phillip Bruwer

В начале мая троица собралась на пляж, где парень и осуществил свои планы. А вот Селин со своими обязанностями не справилась вообще. Благо дополнительная камера сняла весь происходящий фарс со стороны. В разговоре с журналистами радиостанции EastCost девушка рассказала, как это всё происходило с её точки зрения.

Парень моей сестры хотел сделать ей предложение. Я была в восторге и хотела всё заснять на телефон. Я достала его, но не заметила камень и упала. Потом встала и... упала, снова встала и упала, встала и упала. Три раза! Больно не было. Я была окружена любовью, счастлива за мою сестру и вообще всех

Селин Эдвардс

Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, — запись со своего телефона Селин тоже опубликовала

Видео провального предложения мигом стали вирусными. Оригинальную публикацию репостнули больше 11 тысяч раз, а пост на сайте с юмористическим контентом 9gag оценило больше 20 тысяч человек.

Ну слава богу, что у них была дополнительная камера!

mslifestyle23

Боже, она всё катится и катится, словно мячик

shaktimann

15 забавных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха, ведь их сразу уволили

15 забавных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха, ведь их сразу уволили

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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