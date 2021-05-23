Глава Евросовета заявил о необходимости тщательно расследовать инцидент с самолётом в Минске
Он также выдвинул требование к властям Белоруссии немедленно освободить всех пассажиров "боинга".
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С заявлением о необходимости расследования инцидента с самолётом Ryanair в Минске, обращённым к Международной организации гражданской авиации (ICAO), выступил глава Евросовета Шарль Мишель. Он сделал его в своём твиттере.
"Я очень обеспокоен сообщениями о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Призываем власти Белоруссии немедленно освободить рейс и всех его пассажиров. Важно провести расследование инцидента со стороны ICAO", — написал он.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.
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