Глава Евросовета заявил о необходимости тщательно расследовать инцидент с самолётом в Минске

С заявлением о необходимости расследования инцидента с самолётом Ryanair в Минске, обращённым к Международной организации гражданской авиации (ICAO), выступил глава Евросовета Шарль Мишель. Он сделал его в своём твиттере.

"Я очень обеспокоен сообщениями о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске. Призываем власти Белоруссии немедленно освободить рейс и всех его пассажиров. Важно провести расследование инцидента со стороны ICAO", — написал он.