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В Крыму призвали Украину провести демаркацию границы

Кроме того, Незалежной нужно подумать об открытии своего консульства, чтобы украинские туристы могли обращаться туда.

23 мая, 17:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Властям Украины нужно провести демаркацию государственной границы и перестать считать Крым своей территорией для начала налаживания отношений с республикой. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец.

"По-хорошему, любые беседы украинской стороне стоило бы начинать как минимум с проведения новой демаркации границы и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт", — приводит его слова РИА "Новости".

Чегринец напомнил, что в Незалежной "абсолютно ошибочно и безграмотно" Крым указывается как украинская территория.

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Ещё одним предложением стало открытие украинского консульства в Крыму, куда могли бы обращаться украинские туристы.

Ранее в Кремле назвали условие, при котором Путин готов обсуждать с Зеленским Крым. По словам Дмитрия Пескова, странам нужно продолжить обмен мнениями на тему встречи двух лидеров.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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