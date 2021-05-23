В Крыму призвали Украину провести демаркацию границы
Кроме того, Незалежной нужно подумать об открытии своего консульства, чтобы украинские туристы могли обращаться туда.
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Властям Украины нужно провести демаркацию государственной границы и перестать считать Крым своей территорией для начала налаживания отношений с республикой. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец.
"По-хорошему, любые беседы украинской стороне стоило бы начинать как минимум с проведения новой демаркации границы и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт", — приводит его слова РИА "Новости".
Чегринец напомнил, что в Незалежной "абсолютно ошибочно и безграмотно" Крым указывается как украинская территория.
Ещё одним предложением стало открытие украинского консульства в Крыму, куда могли бы обращаться украинские туристы.
Ранее в Кремле назвали условие, при котором Путин готов обсуждать с Зеленским Крым. По словам Дмитрия Пескова, странам нужно продолжить обмен мнениями на тему встречи двух лидеров.
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