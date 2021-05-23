В Крыму призвали Украину провести демаркацию границы

Властям Украины нужно провести демаркацию государственной границы и перестать считать Крым своей территорией для начала налаживания отношений с республикой. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец.

"По-хорошему, любые беседы украинской стороне стоило бы начинать как минимум с проведения новой демаркации границы и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт", — приводит его слова РИА "Новости".

Чегринец напомнил, что в Незалежной "абсолютно ошибочно и безграмотно" Крым указывается как украинская территория.

Ещё одним предложением стало открытие украинского консульства в Крыму, куда могли бы обращаться украинские туристы.