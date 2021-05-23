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В Чехии сочли Россию "реальной угрозой" для стран Центральной Европы

Председатель Конституционного суда республики считает, что РФ якобы реализует свои устремления посредством госагентов.

23 мая, 18:24
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Россия всегда нацелена на усиление своего влияния в странах Центральной Европы и всегда, предположительно, будет представлять реальную угрозу для них. Так считает председатель Конституционного суда республики Павел Рыхетский.

"РФ всегда будет стремиться к тому, чтобы расширить здесь своё влияние, и всегда будет представлять, хотя бы в той нынешней ситуации, реальную угрозу для стран Центральной Европы. Она реализует эти свои устремления и посредством госагентов на территории нашей суверенной страны", — сказал он в эфире чешского ТВ.

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Он вновь коснулся темы взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Он удивился тому, что даже высокопоставленные чешские политики ранее озвучили не одну, а несколько версий произошедшего. Рыхетский считает, что данные сомнения вредят интересам Чехии в Евросоюзе или НАТО.

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Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По версии чешской стороны, российские спецслужбы могут быть причастны к данному инциденту. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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