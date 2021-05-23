В Чехии сочли Россию "реальной угрозой" для стран Центральной Европы

Россия всегда нацелена на усиление своего влияния в странах Центральной Европы и всегда, предположительно, будет представлять реальную угрозу для них. Так считает председатель Конституционного суда республики Павел Рыхетский.

"РФ всегда будет стремиться к тому, чтобы расширить здесь своё влияние, и всегда будет представлять, хотя бы в той нынешней ситуации, реальную угрозу для стран Центральной Европы. Она реализует эти свои устремления и посредством госагентов на территории нашей суверенной страны", — сказал он в эфире чешского ТВ.