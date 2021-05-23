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В ЦИК рассказали об электронном голосовании на выборах в Госдуму

Эта функция будет доступна в тех регионах, где это позволяет уровень IT-грамотности жителей и возможность заняться в субъекте РФ информационно-разъяснительной деятельностью.

23 мая, 18:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве и ещё пяти-шести регионах во время выборов в Госдуму будет доступна функция электронного голосования. Об этом сообщил член ЦИК Антон Лопатин в ходе церемонии разделения ключей шифрования блокчейна для онлайн-голосования.

"Такая форма голосования пройдёт в Москве точно, и ещё ЦИК определит примерно пять-шесть регионов, где нашим избирателям будет доступна такая форма голосования. Из чего будет приниматься решение? ЦИК определила критерии. Эти критерии связаны с уровнем IT-грамотности, с возможностью заняться в регионе информационно-разъяснительной деятельностью", — сказал он.

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До этого система была успешно испытана во всех регионах страны, а участие в тестах приняли свыше 1,2 миллиона граждан. Заявки на проведение выборов в такой форме подали уже десять российских субъектов.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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