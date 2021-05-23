В ЦИК рассказали об электронном голосовании на выборах в Госдуму

Эта функция будет доступна в тех регионах, где это позволяет уровень IT-грамотности жителей и возможность заняться в субъекте РФ информационно-разъяснительной деятельностью.

В Москве и ещё пяти-шести регионах во время выборов в Госдуму будет доступна функция электронного голосования. Об этом сообщил член ЦИК Антон Лопатин в ходе церемонии разделения ключей шифрования блокчейна для онлайн-голосования.

"Такая форма голосования пройдёт в Москве точно, и ещё ЦИК определит примерно пять-шесть регионов, где нашим избирателям будет доступна такая форма голосования. Из чего будет приниматься решение? ЦИК определила критерии. Эти критерии связаны с уровнем IT-грамотности, с возможностью заняться в регионе информационно-разъяснительной деятельностью", — сказал он.