Самолёт Ryanair без основателя NEXTA приземлился в Вильнюсе

Борт авиакомпании Ryanair, ранее экстренно посаженный в Белоруссии из-за угрозы взрыва, благополучно долетел и приземлился в аэропорту Вильнюса. Об этом стало известно благодаря данным сервиса Flightradar.

До этого стало известно о вылете самолёта с территории Белоруссии. В аэропорту Минска на протяжении более чем пяти часов "боинг" проверяли, а багаж пассажиров досматривали.