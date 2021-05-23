Самолёт Ryanair без основателя NEXTA приземлился в Вильнюсе
Протасевича задержали во время вынужденного приземления в Минске.
Фото © LIFE
Борт авиакомпании Ryanair, ранее экстренно посаженный в Белоруссии из-за угрозы взрыва, благополучно долетел и приземлился в аэропорту Вильнюса. Об этом стало известно благодаря данным сервиса Flightradar.
Скриншот © Flightradar
До этого стало известно о вылете самолёта с территории Белоруссии. В аэропорту Минска на протяжении более чем пяти часов "боинг" проверяли, а багаж пассажиров досматривали.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.
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