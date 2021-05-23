Первая участница Евровидения от России оценила итоги конкурса

Победитель Евровидения-2021 — итальянская группа Maneskin — не вошла в круг симпатий 48-летней российской певицы Марии Кац, которая в 1994 году представила Россию в международном песенном конкурсе. Об этом она рассказала в беседе с RT.

Ярче всего Кац показалось выступление исполнителя из Швейцарии, она указала на его выдающиеся вокальные данные. Артистка не оставила без внимания и Исландию.

"Мне очень понравился швейцарец. Я считаю, что он грандиозный вокалист и музыкант. Он был достоин первого места, неспроста он был при голосовании на первом месте. Только уже зрительское жюри изменило этот расклад… Мне очень понравилась Исландия — и за чувство юмора, и за невероятное сценическое обаяние", — объяснила Кац.

Кроме того, Мария Кац положительно высказалась о выступлении Манижи в песенном конкурсе. Она отметила, что её результат абсолютно заслуженный, "девочка молодец". Певица также призвала радоваться, что Россия в десятке.