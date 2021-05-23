В Москве мужчина обменял в банкомате купюры из "банка приколов" на 1 млн рублей

В Москве мужчина внёс в банкомат купюры из "банка приколов" и смог обналичить их, переведя денежные средства на банковские карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошёл на Краснопрудной улице. Всего он загрузил в банкомат 521 купюру номиналом две тысячи рублей на общую сумму более одного миллиона рублей.

"Банкомат считал сувенирные деньги как настоящие, мужчина перевёл сумму на несколько банковских карт, а потом обналичил деньги", — заявил неназванный собеседник агентства.

Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы по уголовному делу о мошенничестве.