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В Москве мужчина обменял в банкомате купюры из "банка приколов" на 1 млн рублей

Теперь хитроумному злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы по уголовному делу о мошенничестве.

23 мая, 19:12
<p>Фото © <a href="https://www.avito.ru/moskva/kollektsionirovanie/bilety_banka_prikolov_2000_ruble_-_dubley_1600800467#extended" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Авито</a></p>

Фото © Авито

В Москве мужчина внёс в банкомат купюры из "банка приколов" и смог обналичить их, переведя денежные средства на банковские карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошёл на Краснопрудной улице. Всего он загрузил в банкомат 521 купюру номиналом две тысячи рублей на общую сумму более одного миллиона рублей.

"Банкомат считал сувенирные деньги как настоящие, мужчина перевёл сумму на несколько банковских карт, а потом обналичил деньги", — заявил неназванный собеседник агентства.

Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы по уголовному делу о мошенничестве.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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