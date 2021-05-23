Главы стран ЕС на саммите 24 мая обсудят инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске

Сегодня в столице Белоруссии задержали летевшего на борту лайнера основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. В связи с этим Евросоюз может ввести санкции.