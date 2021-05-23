Главы стран ЕС на саммите 24 мая обсудят инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске
Сегодня в столице Белоруссии задержали летевшего на борту лайнера основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. В связи с этим Евросоюз может ввести санкции.
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Лидеры стран Евросоюза на саммите 24 мая обсудят инцидент с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair. Об этом заявил представитель Евросовета Баренд Лейтс.
"Будут обсуждаться последствия и возможные санкции", — написал Лейтс в "Твиттере".
Саммит Евросоюза пройдёт в очном формате в Брюсселе 24 и 25 мая. Также на нём планируется поднять тему отношений с Россией и вопросы, связанные с пандемией коронавируса.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.
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