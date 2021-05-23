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Главы стран ЕС на саммите 24 мая обсудят инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске

Сегодня в столице Белоруссии задержали летевшего на борту лайнера основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. В связи с этим Евросоюз может ввести санкции.

23 мая, 19:08

Фото © ТАСС / ЕPA

Лидеры стран Евросоюза на саммите 24 мая обсудят инцидент с экстренной посадкой в Минске самолёта авиакомпании Ryanair. Об этом заявил представитель Евросовета Баренд Лейтс.

"Будут обсуждаться последствия и возможные санкции", — написал Лейтс в "Твиттере".

Глава Евросовета заявил о необходимости тщательно расследовать инцидент с самолётом в Минске

Глава Евросовета заявил о необходимости тщательно расследовать инцидент с самолётом в Минске

Саммит Евросоюза пройдёт в очном формате в Брюсселе 24 и 25 мая. Также на нём планируется поднять тему отношений с Россией и вопросы, связанные с пандемией коронавируса.

Самолёт Ryanair без основателя NEXTA приземлился в Вильнюсе

Самолёт Ryanair без основателя NEXTA приземлился в Вильнюсе

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала произошедшее спланированной операцией спецслужб.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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