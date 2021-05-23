В Японии рассекретили документы о планах СССР отдать Токио часть Курил

Отмечается, что Москва всерьёз раздумывала над передачей Японии Шикотана и прилегающих мелких островов Малой Курильской гряды.

В начале 70-х годов СССР был намерен решить проблему мирного договора с Японией на фоне тогдашнего сближения между Пекином и Токио. Такое заявление сделало агентство Kyodo, ссылаясь на некоторые рассекреченные документы того времени.

Согласно им, МИД СССР, КГБ и Минобороны СССР знали о намерении Китая осложнить любое улучшение отношений с Японией. В связи с этим политбюро рассматривало подписание мирного договора с Японией как ответную меру и как один из главных приоритетов своей дипломатии в том регионе.

Чтобы решить данный вопрос, СССР даже был готов уступить Японии Шикотан и прилегающие к нему мелкие Курильские острова. В то же время Москва твёрдо заявила о том, что не собирается признавать права Токио на крупные острова Кунашир и Итуруп. Советы внимательно следили за динамикой развития союза Японии с США, в случае передачи островов они намеревались требовать от японской стороны и американских военных, дислоцированных в Японии, гарантий ненападения.