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В Японии рассекретили документы о планах СССР отдать Токио часть Курил

Отмечается, что Москва всерьёз раздумывала над передачей Японии Шикотана и прилегающих мелких островов Малой Курильской гряды.

23 мая, 19:23
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В начале 70-х годов СССР был намерен решить проблему мирного договора с Японией на фоне тогдашнего сближения между Пекином и Токио. Такое заявление сделало агентство Kyodo, ссылаясь на некоторые рассекреченные документы того времени.

Согласно им, МИД СССР, КГБ и Минобороны СССР знали о намерении Китая осложнить любое улучшение отношений с Японией. В связи с этим политбюро рассматривало подписание мирного договора с Японией как ответную меру и как один из главных приоритетов своей дипломатии в том регионе.

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Чтобы решить данный вопрос, СССР даже был готов уступить Японии Шикотан и прилегающие к нему мелкие Курильские острова. В то же время Москва твёрдо заявила о том, что не собирается признавать права Токио на крупные острова Кунашир и Итуруп. Советы внимательно следили за динамикой развития союза Японии с США, в случае передачи островов они намеревались требовать от японской стороны и американских военных, дислоцированных в Японии, гарантий ненападения.

Ранее в Японии заявили о готовности к "упорным переговорам" с Россией по Курилам. Токио рассчитывает заключить с Москвой мирный договор, в основу которого лягут позиции Японии в этом вопросе.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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