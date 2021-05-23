"Красивая и талантливая": В Гильдии актёров назвали искренним горем смерть Нины Шацкой

22 мая 2021 года на 82-м году жизни скончалась актриса Нина Шацкая, вдова Леонида Филатова. В Гильдии актёров назвали уход артистки искренним горем, пишет RT.

"Это потеря красивой, талантливой и светлой актрисы. И, вообще, самые искренние соболезнования Театру на Таганке. Уходят те, кто создали, те, кто выносили этот театр", — прокомментировала сообщение о смерти Нины Шацкой директор Гильдии актёров кино России заслуженный работник культуры Валерия Гущина.

Также она отметила, что благодаря браку с актёром Филатовым, который продлился более 20 лет (до смерти артиста в 2003 году), талант Шацкой раскрылся ещё больше. Смерть актрисы, по словам Гущиной, — это "искреннее горе".

Также уход Шацкой прокомментировал сын актрисы от брака с актёром Валерием Золотухиным.

"Не могу говорить. Мамы не стало вчера", — сказал Денис Золотухин в беседе с kp.ru.

Нина Шацкая служила в Театре на Таганке, а затем — в "Содружестве актёров Таганки". С 2003 года работала также в "Школе современной пьесы". В лучшую пору Таганки Нина Шацкая была одной из самых красивых актрис этого театра. Она сыграла на сцене Таганки свои лучшие роли в легендарных спектаклях — "А зори здесь тихие...", "Мастер и Маргарита". Помимо театральных ролей артистка приняла участие в фильмах "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён", "Чрезвычайное поручение", "Контрабанда" и других картинах.