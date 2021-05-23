Из-за извержения вулкана Ньирагонго в ДР Конго погибло 13 человек. Видео © Соцсети

По меньшей мере 13 человек стали жертвами последствий, вызванных извержением вулкана Ньирагонго в Демократической Республике Конго, вблизи которого расположен крупный город Гома. Девять человек погибли в результате ДТП во время эвакуации жителей районов, которым угрожали потоки лавы. Ещё четверо погибших — заключённые, попытавшиеся во время извержения бежать из центральной тюрьмы.

"В городе были зафиксированы грабежи магазинов, совершена попытка побега заключённых из центральной тюрьмы", — сообщают власти провинции Северное Киву.

Вместе с тем житель Гомы епископ Эли Клод Мбамба Мусанго в беседе с РИА "Новости" заявил, что более ста человек могли погибнуть от последствий извержения вулкана. По его словам, один из храмов, в котором он является пастором, оказался разрушен из-за сильного огня.

Тем временем официальный представитель правительства страны Патрик Муяя сообщает, что вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений. Власти ДРК призывают жителей проявлять бдительность, строго соблюдая указания властей провинции в ожидании решения губернатора о возможности возвращения в свои дома.