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"Дыра вместо США": Учёные оценили последствия извержения супервулкана Йеллоустоун

Живописная территория национального парка в Вайоминге — на самом деле потенциальный источник такой катастрофы, с которой никогда ещё не сталкивалось человечество. Высокие гейзеры и живописное озеро на месте кальдеры каждый день напоминают геологам о том, что под ними к поверхности понемногу поднимается магма. Высокие гейзеры и живописное озеро на месте ужасающей кальдеры — каждодневное напоминание о возможной эпохальной катастрофе.

22 мая, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Пульс Йеллоустоуна

Фото © Flickr / Pedro Szekely

Фото © Flickr / Pedro Szekely

Это озеро — гигантский след катастрофы, которая случилась примерно 640 тысяч лет назад. Как установили геологи, тогда произошло третье по счёту извержение вулкана Йеллоустоун в обозримой истории планеты. Его вершина обрушилась и образовала впадину, которая со временем заполнилась водой.

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Некую окружность в центре видите? Она находится километрах в 70 к западу от озера Йеллоустон и тоже представляет собой не что иное, как бывшее жерло того же самого вулкана. Кальдера Хенрис-Форк образовалась в результате извержения 1,3 миллиона лет назад.

А теперь окиньте взглядом обширную территорию между ними и представьте себе, что всё это тоже ужасающая кальдера. Ей более 2 миллионов лет. Когда возникла она, вулкан снёс целые горные цепи, а столб пепла поднимался до самых верхних границ стратосферы.

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Как дышит супервулкан

При этом совершенно ясно, что мы имеем дело не с потухшим вулканом. По мнению учёных, он дремлет, но в целом, как они выражаются, "живёт и дышит". Во-первых, в этих местах фиксируют до 2,5 тысячи подземных толчков ежегодно. А во-вторых, это место кипит. На территории Йеллоустонского национального парка находится две трети всех гейзеров планеты. Около трёх тысяч.

И посреди всего этого вот такая природная кастрюля почти 50-метровой глубины. Большой призматический источник. Разноцветному бульону с водорослями и бактериями, в общем-то, не так уж далеко до закипания. 71 градус по Цельсию.

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Геотермальные источники, по расчётам исследователей, — настоящее спасение: вода забирает около 70% тепла из недр Йеллоустона. Но оставшиеся 30% всё-таки продолжают нагревать и размягчать породы. Эти 30% по мощности — как шесть теплоцентралей. Есть даже идея построить здесь геотермальную электростанцию: пробурить туннель на глубину около 10 километров и заполнять его водой, которая будет возвращаться на поверхность в виде пара и вращать турбины.

Что происходит под землёй

© Giphy

Многолетние исследования позволили создать довольно интересную картину: под национальным парком находится пузырь магмы глубиной более восьми километров. Её температура составляет около 800 градусов (по Цельсию). И пузырь этот очень медленно поднимается под давлением снизу — оттуда идёт так называемый мантийный плюм, это вертикальное движение мантии. И она вдвое горячее. Расположенная над ним Северо-Американская литосферная плита понемногу сдвигается.

Каким будет извержение

На этом видео для сравнения показано извержение вулкана Сент-Хеленс в штате Вашингтон в мае 1980 года. Он фактически обрушил половину горы и разбросал пепел на 11 штатов вплоть до самой Канады. Это просто детский лепет по сравнению с тем, на что способен Йеллоустоун.

Невольно возникающие в воображении апокалиптические сюжеты не раз воплотились в художественном и полухудожественном кино. Если (а точнее, когда) извержение Йеллоустоуна начнётся в реальности, это будет поистине неописуемое бедствие, уверены учёные.

Больше всего пострадают Соединённые Штаты. Будет, по сути, большая дыра там, где был национальный парк, и объёмы пепла, которые обрушатся на Северную Америку, будут довольно экстремальными. Это приведёт к проблемам в сельском хозяйстве, пепел забьёт двигатели, выведет из строя линии электропередачи, загрязнит систему водоснабжения, — уверен вулканолог Робин Джордж Эндрюс.

По словам его коллеги, профессора Кембриджского университета Клайва Оппенхеймера, атмосфера заполнится настолько густым пеплом, что начнётся "вулканическая зима": диоксид серы перекроет солнечный свет, континент замёрзнет и погрузится во тьму.

Это может понизить среднюю температуру на планете на градус или около того, — заявил он.

Когда ждать?

По имеющейся хронологии, мы можем попытаться составить некоторое весьма приблизительное представление о "пульсе" Йеллоустоуна. Что-то вроде 700 тысяч лет, верно? Это наводит на соответствующие размышления. То есть 640 тысяч лет прошло, а какой-то особенной пунктуальностью вулканы не отличаются. С одной стороны, прогнозы исследователей утешительны: говорят, в пределах нашей жизни можно спать спокойно, а с другой — удивительные особенности прогнозов всем известны. Меж тем время в любом случае работает против нас: недалеко от дремлющего монстра стоят Скалистые горы, и они стремительно теряют ледники. А, как установили в Кембриджском университете, сползающие вниз глыбы вымывают породы и тем самым ослабляют давление на вулканы.

Спящая бомба. Конец света наступит, когда проснутся 138 вулканов Антарктиды

Спящая бомба. Конец света наступит, когда проснутся 138 вулканов Антарктиды

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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