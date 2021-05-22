"Дыра вместо США": Учёные оценили последствия извержения супервулкана Йеллоустоун

Пульс Йеллоустоуна

Фото © Flickr / Pedro Szekely

Это озеро — гигантский след катастрофы, которая случилась примерно 640 тысяч лет назад. Как установили геологи, тогда произошло третье по счёту извержение вулкана Йеллоустоун в обозримой истории планеты. Его вершина обрушилась и образовала впадину, которая со временем заполнилась водой.

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Некую окружность в центре видите? Она находится километрах в 70 к западу от озера Йеллоустон и тоже представляет собой не что иное, как бывшее жерло того же самого вулкана. Кальдера Хенрис-Форк образовалась в результате извержения 1,3 миллиона лет назад.

А теперь окиньте взглядом обширную территорию между ними и представьте себе, что всё это тоже ужасающая кальдера. Ей более 2 миллионов лет. Когда возникла она, вулкан снёс целые горные цепи, а столб пепла поднимался до самых верхних границ стратосферы.

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Как дышит супервулкан

При этом совершенно ясно, что мы имеем дело не с потухшим вулканом. По мнению учёных, он дремлет, но в целом, как они выражаются, "живёт и дышит". Во-первых, в этих местах фиксируют до 2,5 тысячи подземных толчков ежегодно. А во-вторых, это место кипит. На территории Йеллоустонского национального парка находится две трети всех гейзеров планеты. Около трёх тысяч.

И посреди всего этого вот такая природная кастрюля почти 50-метровой глубины. Большой призматический источник. Разноцветному бульону с водорослями и бактериями, в общем-то, не так уж далеко до закипания. 71 градус по Цельсию.

Фото © Wikipedia

Геотермальные источники, по расчётам исследователей, — настоящее спасение: вода забирает около 70% тепла из недр Йеллоустона. Но оставшиеся 30% всё-таки продолжают нагревать и размягчать породы. Эти 30% по мощности — как шесть теплоцентралей. Есть даже идея построить здесь геотермальную электростанцию: пробурить туннель на глубину около 10 километров и заполнять его водой, которая будет возвращаться на поверхность в виде пара и вращать турбины.

Что происходит под землёй

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Многолетние исследования позволили создать довольно интересную картину: под национальным парком находится пузырь магмы глубиной более восьми километров. Её температура составляет около 800 градусов (по Цельсию). И пузырь этот очень медленно поднимается под давлением снизу — оттуда идёт так называемый мантийный плюм, это вертикальное движение мантии. И она вдвое горячее. Расположенная над ним Северо-Американская литосферная плита понемногу сдвигается.

Каким будет извержение

На этом видео для сравнения показано извержение вулкана Сент-Хеленс в штате Вашингтон в мае 1980 года. Он фактически обрушил половину горы и разбросал пепел на 11 штатов вплоть до самой Канады. Это просто детский лепет по сравнению с тем, на что способен Йеллоустоун.

Невольно возникающие в воображении апокалиптические сюжеты не раз воплотились в художественном и полухудожественном кино. Если (а точнее, когда) извержение Йеллоустоуна начнётся в реальности, это будет поистине неописуемое бедствие, уверены учёные.

— Больше всего пострадают Соединённые Штаты. Будет, по сути, большая дыра там, где был национальный парк, и объёмы пепла, которые обрушатся на Северную Америку, будут довольно экстремальными. Это приведёт к проблемам в сельском хозяйстве, пепел забьёт двигатели, выведет из строя линии электропередачи, загрязнит систему водоснабжения, — уверен вулканолог Робин Джордж Эндрюс.

По словам его коллеги, профессора Кембриджского университета Клайва Оппенхеймера, атмосфера заполнится настолько густым пеплом, что начнётся "вулканическая зима": диоксид серы перекроет солнечный свет, континент замёрзнет и погрузится во тьму.

— Это может понизить среднюю температуру на планете на градус или около того, — заявил он.

Когда ждать?