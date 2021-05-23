В ICAO допустили, что инцидент с самолётом в Минске нарушает Чикагскую конвенцию
В организации надеются получить дополнительную информацию от стран и операторов, причастных к экстренной посадке лайнера с основателем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.
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Вынужденная посадка самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске может нарушать Конвенцию о международной гражданской авиации, также известную как Чикагская конвенция. Об этом заявили в Международной организации гражданской авиации (ICAO).
"ICAO серьёзно обеспокоена предполагаемой вынужденной посадкой борта Ryanair вместе с его пассажирами, которая может противоречить Чикагской конвенции", — говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" ICAO.
В организации выразили надежду, что страны и причастные к инциденту операторы представят дополнительную информацию.
Чикагская конвенция вступила в силу 1947 году. Она устанавливает главные принципы осуществления международных воздушных перевозок.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. В настоящее время лайнер уже приземлился в аэропорту Вильнюса.
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