В ICAO допустили, что инцидент с самолётом в Минске нарушает Чикагскую конвенцию

Вынужденная посадка самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске может нарушать Конвенцию о международной гражданской авиации, также известную как Чикагская конвенция. Об этом заявили в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"ICAO серьёзно обеспокоена предполагаемой вынужденной посадкой борта Ryanair вместе с его пассажирами, которая может противоречить Чикагской конвенции", — говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере" ICAO.

В организации выразили надежду, что страны и причастные к инциденту операторы представят дополнительную информацию.