"Рот затыкать не будут": В Госдуме прокомментировали планы Зеленского обсудить Крым с Путиным

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Украины Владимир Зеленский может говорить о чём угодно, никто "не будет затыкать ему рот". Об этом заявил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Президенты — люди независимые, говорить они могут о чём угодно... Так устроен протокол, что может разрабатываться подписание каких-то готовящихся документов — ну, это заранее готовится, а так — обсуждаться могут любые проблемы, поэтому никто Зеленскому рот затыкать не будет. О чём захочет — о том и будет говорить", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

При этом депутат добавил, что президент РФ не против подобного разговора, но только если он останется в рамках обсуждения приграничного сотрудничества России и Украины, а не территориальной принадлежности Крыма.