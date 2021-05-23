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"Рот затыкать не будут": В Госдуме прокомментировали планы Зеленского обсудить Крым с Путиным

Депутат при этом отметил, что президент РФ готов вести подобные разговоры только в ключе приграничного сотрудничества, а не принадлежности этого региона.

23 мая, 19:32
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ, © ТАСС / Ирина Яковлева</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ, © ТАСС / Ирина Яковлева

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Украины Владимир Зеленский может говорить о чём угодно, никто "не будет затыкать ему рот". Об этом заявил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Президенты — люди независимые, говорить они могут о чём угодно... Так устроен протокол, что может разрабатываться подписание каких-то готовящихся документов — ну, это заранее готовится, а так — обсуждаться могут любые проблемы, поэтому никто Зеленскому рот затыкать не будет. О чём захочет — о том и будет говорить", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

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При этом депутат добавил, что президент РФ не против подобного разговора, но только если он останется в рамках обсуждения приграничного сотрудничества России и Украины, а не территориальной принадлежности Крыма.

Ранее в Кремле назвали условие, при котором Владимир Путин готов обсуждать с Владимиром Зеленским Крым. Там также отметили, что странам нужно продолжить обмен мнениями на тему встречи двух лидеров.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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