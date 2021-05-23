В Берлине считают, что Евросоюз будет вынужден ввести санкции против Лукашенко

Евросоюз в связи с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске будет вынужден принять меры в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое мнение высказал вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц.

"Европейский совет будет вынужден принять меры против белорусского диктатора Лукашенко и его режима", — сказал он.