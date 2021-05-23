Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Берлине считают, что Евросоюз будет вынужден ввести санкции против Лукашенко

По словам вице-канцлера ФРГ, экстренная посадка самолёта Ryanair с основателем телеграм-канала NEXTA Протасевичем нарушает международное право и не может остаться без ответа.

23 мая, 20:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Евросоюз в связи с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске будет вынужден принять меры в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое мнение высказал вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц.

"Европейский совет будет вынужден принять меры против белорусского диктатора Лукашенко и его режима", — сказал он.

По словам Шольца, случившееся нарушает международное право и не может остаться без ответа. Посадка лайнера под предлогом о взрывном устройстве на борту является серьёзным посягательством на гражданское авиасообщение в Европе, добавил вице-канцлер.

В ICAO допустили, что инцидент с самолётом в Минске нарушает Чикагскую конвенцию

В ICAO допустили, что инцидент с самолётом в Минске нарушает Чикагскую конвенцию

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Главы стран ЕС на саммите 24 мая обсудят инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске.

В НАТО назвали опасным эпизод с "насильственной посадкой" "боинга" в Минске

В НАТО назвали опасным эпизод с "насильственной посадкой" "боинга" в Минске

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На акциях ковид-диссидентов в Берлине задержали около 300 человек

сегодня в 16:20

Правозащитники сообщили о задержании девушки основателя NEXTA Протасевича

сегодня в 20:48

В Минобороны России предупредили о возможных провокациях боевиков в Сирии

сегодня в 20:38

В Литве возбуждено уголовное дело по факту "захвата воздушного судна" Ryanair в Минске

сегодня в 20:29

"Красивая и талантливая": В Гильдии актёров назвали искренним горем смерть Нины Шацкой

сегодня в 20:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1