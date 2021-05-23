В Берлине считают, что Евросоюз будет вынужден ввести санкции против Лукашенко
По словам вице-канцлера ФРГ, экстренная посадка самолёта Ryanair с основателем телеграм-канала NEXTA Протасевичем нарушает международное право и не может остаться без ответа.
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Евросоюз в связи с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске будет вынужден принять меры в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое мнение высказал вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц.
"Европейский совет будет вынужден принять меры против белорусского диктатора Лукашенко и его режима", — сказал он.
По словам Шольца, случившееся нарушает международное право и не может остаться без ответа. Посадка лайнера под предлогом о взрывном устройстве на борту является серьёзным посягательством на гражданское авиасообщение в Европе, добавил вице-канцлер.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан. Главы стран ЕС на саммите 24 мая обсудят инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске.
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