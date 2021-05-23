В Минобороны России предупредили о возможных провокациях боевиков в Сирии

Террористы готовят провокации на западе сирийской провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов. По его словам, 23 мая боевики в сопровождении псевдогуманитарной организации на двух грузовых автомобилях доставили в район населённого пункта Джиср-эш-Шугур шесть ёмкостей с отравляющими веществами, предположительно, хлором.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят тахрир аш-Шам"* провокации в западной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ", — сказал Карпов во время брифинга.

Контр-адмирал отметил, что целью инсценировки отравляющей атаки и её последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей являются последующие обвинения сирийских правительственных сил в применении химического оружия против мирного населения.

Напомним, уже 26 мая состоятся выборы президента Сирии. В них примет участие и действующий лидер Башар Асад.