В белорусской оппозиции заявили, что силовики угрожали сбить самолёт Ryanair с основателем NEXTA

"По сведениям, которыми располагает Народное антикризисное управление, гражданские авиационные власти Беларуси — диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали сбить гражданский самолёт авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту", — написал он в своём телеграм-канале.

Латушко утверждает, что для этого в воздух был поднят военный истребитель Миг-29. Также, по его словам, в Вильнюс из Минска не вылетели шесть человек — два гражданина Белоруссии и четыре россиянина.