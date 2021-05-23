В белорусской оппозиции заявили, что силовики угрожали сбить самолёт Ryanair с основателем NEXTA
По словам Павла Латушко, именно для этого якобы и был поднят в воздух военный истребитель МиГ-29.
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Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что экипажу экстренно приземлившегося в Минске самолёта авиакомпании Ryanair якобы угрожали применением оружия.
"По сведениям, которыми располагает Народное антикризисное управление, гражданские авиационные власти Беларуси — диспетчеры аэропорта Минск-2 угрожали сбить гражданский самолёт авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту", — написал он в своём телеграм-канале.
Латушко утверждает, что для этого в воздух был поднят военный истребитель Миг-29. Также, по его словам, в Вильнюс из Минска не вылетели шесть человек — два гражданина Белоруссии и четыре россиянина.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.
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