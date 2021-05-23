Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа экстренно севшего в Минске самолёта Ryanair. Видео © ОНТ / "Беларусь 1"

Белорусские телеканалы опубликовали фрагменты записи переговоров экипажа экстренно севшего в Минске самолёта авиакомпании Ryanair с диспетчером аэропорта.

В первом фрагменте, опубликованном каналом ОНТ, на английском языке диспетчер говорит, что служба безопасности аэропорта получила сообщение по электронной почте с угрозой взрыва.

По второму фрагменту, который приводит телеканал "Беларусь 1", становится ясно, что решение приземлиться в Минске принял сам экипаж.

"Эта рекомендация приземлиться в Минске — откуда она к вам поступила? Она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?" — спрашивает диспетчер. "Это наша рекомендация", — говорит экипаж.

В свою очередь начальник смены аэропорта Минска Максим Кияков объяснил, почему самолёт авиакомпании Ryanair приземлился именно в столице Белоруссии.