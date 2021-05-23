Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа экстренно севшего в Минске самолёта Ryanair
Исходя из переговоров, решение о приземлении в столице Белоруссии лайнера с основателем телеграм-канала NEXTA принял экипаж.
Фото © ТАСС / EPA
Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа экстренно севшего в Минске самолёта Ryanair. Видео © ОНТ / "Беларусь 1"
Белорусские телеканалы опубликовали фрагменты записи переговоров экипажа экстренно севшего в Минске самолёта авиакомпании Ryanair с диспетчером аэропорта.
В первом фрагменте, опубликованном каналом ОНТ, на английском языке диспетчер говорит, что служба безопасности аэропорта получила сообщение по электронной почте с угрозой взрыва.
По второму фрагменту, который приводит телеканал "Беларусь 1", становится ясно, что решение приземлиться в Минске принял сам экипаж.
"Эта рекомендация приземлиться в Минске — откуда она к вам поступила? Она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?" — спрашивает диспетчер. "Это наша рекомендация", — говорит экипаж.
В свою очередь начальник смены аэропорта Минска Максим Кияков объяснил, почему самолёт авиакомпании Ryanair приземлился именно в столице Белоруссии.
"По международным правилам ближайшим аэропортом оказался Минск, и по этим международным правилам командир принял решение сделать посадку у нас", — сказал Кияков в эфире телеканала ОНТ и подчеркнул, что это было именно решение экипажа.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.
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