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В США и Европе призвали запретить полёты над Белоруссией из-за инцидента с самолётом Ryanair

Также прозвучало предложение запретить самолётам авиакомпании "Белавиа" садиться в аэропортах стран ЕС.

24 мая, 00:24
<p>Фото © ТАСС / Kulbis Mindaugas </p>

Фото © ТАСС / Kulbis Mindaugas

В свете инцидента с посадкой самолёта Ryanair в Минске глава комитета Сената США по международным делам Боб Менендес совместно с коллегами из Латвии, Литвы, Чехии, Германии, Польши, Великобритании и Ирландии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии для всех международных рейсов.

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) незамедлительно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для авиации", — приводит заявление сенатора его пресс-служба.

Авиакомпания Ryanair проигнорировала задержание Протасевича в заявлении об инциденте в Минске

Авиакомпания Ryanair проигнорировала задержание Протасевича в заявлении об инциденте в Минске

В свою очередь премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что Евросоюз должен рассмотреть возможность введения санкций против Белоруссии, в частности насчёт запрета самолётам белорусской авиакомпании "Белавиа" садиться в аэропортах стран ЕС.

"Принудительная посадка рейса Ryanair в Белоруссии неприемлема. Евросовет должен дать чёткий и недвусмысленный ответ... Мы должны рассмотреть санкции, включая запрет для "Белавиа" садиться в аэропортах ЕС", — заявил Де Кро в "Твиттере" и призвал освободить задержанного Романа Протасевича.

Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа экстренно севшего в Минске самолёта Ryanair

Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа экстренно севшего в Минске самолёта Ryanair

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

США потребовали немедленного освобождения задержанного в Минске Протасевича

США потребовали немедленного освобождения задержанного в Минске Протасевича

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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