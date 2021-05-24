В США и Европе призвали запретить полёты над Белоруссией из-за инцидента с самолётом Ryanair

В свете инцидента с посадкой самолёта Ryanair в Минске глава комитета Сената США по международным делам Боб Менендес совместно с коллегами из Латвии, Литвы, Чехии, Германии, Польши, Великобритании и Ирландии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии для всех международных рейсов.

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) незамедлительно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для авиации", — приводит заявление сенатора его пресс-служба.

В свою очередь премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что Евросоюз должен рассмотреть возможность введения санкций против Белоруссии, в частности насчёт запрета самолётам белорусской авиакомпании "Белавиа" садиться в аэропортах стран ЕС.