Блинкен заявил, что Россия ответственна за выбор курса в отношениях с США
Также глава Госдепа отметил, что его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым вышла конструктивной.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Государственный секретарь США Энтони Блинкен оценил переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике и заявил, что будущее отношений стран зависит от Москвы.
"Я считаю, у нас был конструктивный и очень деловой разговор на протяжении почти двух часов. Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, и я повторил это Лаврову: мы предпочитаем более стабильные и предсказуемые отношения с Россией", — заявил Блинкен в интервью CNN.
Глава Госдепа отметил, что есть сферы взаимных интересов, где сотрудничество пойдёт на пользу и Вашингтону и Москве. К ним он отнёс стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, изменения климата и Афганистан.
Вместе с тем Блинкен заявил, что выбор курса в отношениях с США зависит от России.
"Если Россия продолжит предпринимать агрессивные действия, нацеленные на нас или наших союзников и партнёров, мы ответим, но не ради эскалации, не потому что хотим конфликта, а чтобы защитить наши интересы", — сказал Блинкен и добавил, что обсуждал это с Лавровым.
Как уже писал Лайф, 19 мая в столице Исландии прошла первая встреча Лаврова и Блинкена. В ходе переговоров глава МИД РФ заявил о готовности Москвы "разгрести завалы" в дипотношениях с США. Комментируя итога встречи, Лавров заявил, что Блинкен не смог аргументировать претензии США в адрес РФ.
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