Блинкен заявил, что Россия ответственна за выбор курса в отношениях с США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен оценил переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике и заявил, что будущее отношений стран зависит от Москвы.

"Я считаю, у нас был конструктивный и очень деловой разговор на протяжении почти двух часов. Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, и я повторил это Лаврову: мы предпочитаем более стабильные и предсказуемые отношения с Россией", — заявил Блинкен в интервью CNN.

Глава Госдепа отметил, что есть сферы взаимных интересов, где сотрудничество пойдёт на пользу и Вашингтону и Москве. К ним он отнёс стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, изменения климата и Афганистан.

Вместе с тем Блинкен заявил, что выбор курса в отношениях с США зависит от России.