Число жертв падения фуникулёра в Италии выросло до 14: умер 9-летний ребёнок
Таким образом, единственным выжившим остаётся пятилетний малыш. Он находится в критическом состоянии.
Кадр видео © Twitter / emergenzavvf
Падение фуникулёра в Италии. Видео © Twitter / emergenzavvf
Один из двух детей, доставленных в больницу в Турине с травмами после падения канатной кабинки в Италии, скончался. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источник в медучреждении. Таким образом, число погибших выросло до 14, всего в фуникулёре находилось в момент крушения 15 человек.
"Тринадцать человек умерли мгновенно, в том числе двухлетний ребёнок, а ещё один, девятилетний, умер в детской больнице "Реджина Маргарита" в Турине, где единственный оставшийся в живых, пятилетний ребёнок, госпитализирован с осторожным прогнозом", — рассказал источник.
Отмечается, что умерший ребёнок скончался после двух остановок сердца. В свою очередь, директор медучреждения Джованни ла Валле заявил, что у клиники не было никаких личных данных двух погибших детей, никто не пытался найти их, из чего можно сделать предварительные выводы, что родители также находились в фуникулёре. По его словам, единственный выживший пятилетний ребёнок находился в сознании по прибытии к медикам и перенёс операцию по стабилизации множественных переломов. Однако в данный момент он находится в критическом состоянии. Прокуратура коммуны Вербания начала расследование, а Министерство инфраструктуры создало специальную комиссию по проверке всех деталей инцидента, сообщает агентство Reuters.
Напомним, трагедия произошла в провинции Пьемонт в Италии. Трос с кабинкой оборвался за 100 метров до конечного пункта, который располагается на вершине горы Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров.
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