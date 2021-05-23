Число жертв падения фуникулёра в Италии выросло до 14: умер 9-летний ребёнок

Падение фуникулёра в Италии. Видео © Twitter / emergenzavvf

Один из двух детей, доставленных в больницу в Турине с травмами после падения канатной кабинки в Италии, скончался. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источник в медучреждении. Таким образом, число погибших выросло до 14, всего в фуникулёре находилось в момент крушения 15 человек.

"Тринадцать человек умерли мгновенно, в том числе двухлетний ребёнок, а ещё один, девятилетний, умер в детской больнице "Реджина Маргарита" в Турине, где единственный оставшийся в живых, пятилетний ребёнок, госпитализирован с осторожным прогнозом", — рассказал источник.

Отмечается, что умерший ребёнок скончался после двух остановок сердца. В свою очередь, директор медучреждения Джованни ла Валле заявил, что у клиники не было никаких личных данных двух погибших детей, никто не пытался найти их, из чего можно сделать предварительные выводы, что родители также находились в фуникулёре. По его словам, единственный выживший пятилетний ребёнок находился в сознании по прибытии к медикам и перенёс операцию по стабилизации множественных переломов. Однако в данный момент он находится в критическом состоянии. Прокуратура коммуны Вербания начала расследование, а Министерство инфраструктуры создало специальную комиссию по проверке всех деталей инцидента, сообщает агентство Reuters.