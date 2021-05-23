Вильфанд предрёк "несусветную жару" в ряде регионов России

Период сильной жары с температурой до +37 градусов продлится на Урале и в Поволжье, сохраняются высокие риски природных пожаров, сообщил РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, высокая температура в регионах наблюдается уже на протяжении двух недель и в ближайшие пять дней большой риск пожарной опасности останется.

"Только такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири. Там температуры будут выше нормы на 8–12 градусов, даже 13 градусов… " — сказал Вильфанд.

По данным метеорологов, аномально жаркая погода прогнозируется в Свердловской, Оренбургской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Омской областях и Пермском крае. Вильфанд отметил, что 22 мая температурные рекорды уже были побиты в Самаре (+33,1 градуса), Оренбурге (+32,2) и Уфе (+31,6).