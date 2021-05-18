Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Аномальное пекло: врачи дали рекомендации, как лучше пережить жару

Синоптики констатируют аномально высокую для мая температуру. В Центральной России столбики поднялись до +35. А на юге и Урале перевалило за +40.

18 мая, 11:59
4636
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Если верить метеорологам, майская жара и не думает отступать. Чтобы легче перенести это время, врачи рекомендуют пить больше воды (пиво и газировка не помогут, а только усилят жажду). Также важно перейти на облегчённое питание и по возможности избегать длительного пребывания на солнце.

"В России не будет коллективного иммунитета против ковида": Пугающие прогнозы врачей по вакцинации

"В России не будет коллективного иммунитета против ковида": Пугающие прогнозы врачей по вакцинации

Самые важные советы Лайф собрал в инфографике.

А вот любителей охладиться в фонтане поджидают кишечная инфекция и личинки глистов — в тёплой стоячей воде отлично размножаются микробы, а также любят плескаться птицы и бродячие собаки.

Массовое захоронение жертв нацистов нашли в Новгородской области.

Массовое захоронение жертв нацистов нашли в Новгородской области.

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Петербурге ураган сорвал козырёк Burger King, есть пострадавшие

вчера в 19:19

Ванны, душ и ледяные торты: в Московском зоопарке показали, как спасают животных от аномальной жары

вчера в 16:48

Риски для страны: почему Карловы Вары стали русским городом для российских чиновников

вчера в 21:40

Биткоин по копейке: как дёшево купить криптовалюту по частям и не попасть в "капкан игрока"

вчера в 21:40

Моргенштерн проиграл спор своему подписчику и отдал ему миллион рублей

сегодня в 00:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1