Аномальное пекло: врачи дали рекомендации, как лучше пережить жару
Синоптики констатируют аномально высокую для мая температуру. В Центральной России столбики поднялись до +35. А на юге и Урале перевалило за +40.
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Если верить метеорологам, майская жара и не думает отступать. Чтобы легче перенести это время, врачи рекомендуют пить больше воды (пиво и газировка не помогут, а только усилят жажду). Также важно перейти на облегчённое питание и по возможности избегать длительного пребывания на солнце.
Самые важные советы Лайф собрал в инфографике.
А вот любителей охладиться в фонтане поджидают кишечная инфекция и личинки глистов — в тёплой стоячей воде отлично размножаются микробы, а также любят плескаться птицы и бродячие собаки.
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