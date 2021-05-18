Аномальное пекло: врачи дали рекомендации, как лучше пережить жару

Если верить метеорологам, майская жара и не думает отступать. Чтобы легче перенести это время, врачи рекомендуют пить больше воды (пиво и газировка не помогут, а только усилят жажду). Также важно перейти на облегчённое питание и по возможности избегать длительного пребывания на солнце.