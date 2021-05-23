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Сайт "Единой России" в преддверии праймериз подвергся хакерской атаке

По словам руководителя IT-проектов партии Вячеслава Сатеева, разнообразие географии адресов говорит об использовании ботнета — сети, созданной из взломанных компьютеров по всему миру, владельцы которых, вероятно, даже не подозревают о хакерских атаках с применением их оборудования.

23 мая, 23:30
<p>Фото © Сайт партии <a href="https://er.ru/activity/news/nachalos-predvaritelnoe-golosovanie-edinoj-rossii" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Единая Россия"</a></p>

Фото © Сайт партии "Единая Россия"

Сайт партии "Единая Россия" в преддверии праймериз подвергся ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал партии.

"Сайт "Единой России" ER.RU подвергся ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов. На сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксируются многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection", говорится в сообщении.

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Отмечается, что благодаря высокой скорости срабатывания систем защиты сайта была обеспечена своевременная блокировка адресов атакующих. По словам руководителя IT-проектов партии Вячеслава Сатеева, разнообразие географии адресов говорит об использовании ботнета — сети, созданной из взломанных компьютеров по всему миру, владельцы которых, вероятно, даже не подозревают о хакерских атаках с применением их оборудования.

Ранее Лайф писал о том, что порядка 5,5 тысячи человек станут участниками праймериз "Единой России" к выборам в Госдуму. Результаты предварительного голосования подведут к 1 июня, и будут сформированы списки партии на думские выборы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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