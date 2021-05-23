Сайт "Единой России" в преддверии праймериз подвергся хакерской атаке

Сайт партии "Единая Россия" в преддверии праймериз подвергся ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал партии.

"Сайт "Единой России" ER.RU подвергся ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов. На сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксируются многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря высокой скорости срабатывания систем защиты сайта была обеспечена своевременная блокировка адресов атакующих. По словам руководителя IT-проектов партии Вячеслава Сатеева, разнообразие географии адресов говорит об использовании ботнета — сети, созданной из взломанных компьютеров по всему миру, владельцы которых, вероятно, даже не подозревают о хакерских атаках с применением их оборудования.