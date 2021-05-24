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Авиакомпания Ryanair проигнорировала задержание Протасевича в заявлении об инциденте в Минске

Перевозчик рассказал, как развивались события, а также извинился перед пассажирами и отметил, что никак не мог повлиять на случившееся.

24 мая, 00:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/roma_protez/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">roma_protez</a></p>

Фото © Instagram / roma_protez

В авиакомпании Ryanair, самолёт которой 23 мая экстренно приземлился в Минске, рассказали, как развивались события, и дали комментарии по поводу случившегося.

"Экипаж рейса был уведомлен белорусским управлением воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту и был проинструктирован перенаправить борт в ближайший аэропорт, Минск", говорится в заявлении компании в "Твиттере".

Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа экстренно севшего в Минске самолёта Ryanair

Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа экстренно севшего в Минске самолёта Ryanair

Уточняется, что после посадки самолёта пассажиры покинули салон, а на борту воздушного судна начался осмотр. После окончания проверки и подтверждения отсутствия угроз безопасности пассажиры и экипаж смогли покинуть Минск примерно в 19:00. В компании также принесли извинения пассажирам "за задержку, которая была вне контроля Ryanair".

При этом авиакомпания не написала, что после внеплановой посадки лайнера задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, объявленного в Белоруссии в розыск, а также включённого в список причастных к терроризму.

США потребовали немедленного освобождения задержанного в Минске Протасевича

США потребовали немедленного освобождения задержанного в Минске Протасевича

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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