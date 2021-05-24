Авиакомпания Ryanair проигнорировала задержание Протасевича в заявлении об инциденте в Минске

В авиакомпании Ryanair, самолёт которой 23 мая экстренно приземлился в Минске, рассказали, как развивались события, и дали комментарии по поводу случившегося.

"Экипаж рейса был уведомлен белорусским управлением воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту и был проинструктирован перенаправить борт в ближайший аэропорт, Минск", — говорится в заявлении компании в "Твиттере".

Уточняется, что после посадки самолёта пассажиры покинули салон, а на борту воздушного судна начался осмотр. После окончания проверки и подтверждения отсутствия угроз безопасности пассажиры и экипаж смогли покинуть Минск примерно в 19:00. В компании также принесли извинения пассажирам "за задержку, которая была вне контроля Ryanair".