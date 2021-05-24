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В Москве посетитель магазина нанёс себе увечья после того, как его заподозрили в краже

Прибывшие на место полицейские обезвредили мужчину. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

24 мая, 00:04
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/infomoscow24" target="_blank" rel="noopener noreferrer">infomoscow24</a></p>

Фото © Telegram / infomoscow24

В Москве вечером 23 мая в магазине "Магнит" на улице Паперника один из посетителей нанёс себе увечья, после того как одна из сотрудниц заподозрила его в краже. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, сотрудники магазина увидели, что один из посетителей ворует товар, после чего заблокировали все двери в супермаркете, чтобы предполагаемый вор не смог выбраться, и вызвали сотрудников полиции. Оказавшись в западне, молодой человек начал наносить себе увечья.

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Прибывшие на место полицейские обезвредили мужчину. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве охранник магазина выстрелил в катавшегося на самокате десятилетнего мальчика.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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