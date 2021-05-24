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"Курятник раскудахтался": Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве

Глава "Роскосмоса" вспомнил два инцидента, участником которых оказался ранее. В одном из них Варшава и Бухарест не пропустили российскую делегацию на пассажирском лайнере, которому в итоге на остатках горючего пришлось садиться в Минске.

24 мая, 01:16
<p>Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев </p>

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя требование премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о запрете полётов белорусских авиакомпаний над территорией Евросоюза после инцидента с самолетом Ryanair, назвал Польшу и Румынию "воздушными пиратами". Он вспомнил два эпизода 2014 и 2017 годов и заявил, что "польским панам следует быть последовательными и тренировать память".

"Помню, как в 2014 году после того, как меня включили в список персональных санкций США, ЕС, Канады, Австралии и "примкнувшего к ним Шепилова" (в смысле Швейцарии), наш спецборт власти Румынии и "вечно дружественной" Болгарии пытались принудить сесть на их аэродромы, чтобы "арестовать санкционного политик", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

В США и Европе призвали запретить полёты над Белоруссией из-за инцидента с самолётом Ryanair

В США и Европе призвали запретить полёты над Белоруссией из-за инцидента с самолётом Ryanair

Глава "Роскосмоса" добавил, что тогда в Кишинёв пришлось лететь Чёрное море и Турцию, так как Украина, Польша и Венгрия запретили пролёт в их воздушном пространстве.

"Так что польским панам следует быть последовательными и тренировать память. Покушение на безопасность российского вице-премьера и членов правительственной делегации и экипажа они считают нормой, грубейшее нарушение правил авиационной безопасности их не волнует, но вот когда сцапали их агента, то весь курятник младонатовцев раскудахтался", — отметил Рогозин.

В Греции назвали авиапиратством "перехват" самолёта Ryanair над Минском

В Греции назвали авиапиратством "перехват" самолёта Ryanair над Минском

Он напомнил ещё об одном инциденте — в 2017 году. Тогда, по словам Рогозина, Польша и Румыния не пропустили пассажирский самолёт, на котором в Кишинёв летела российская делегация. На остатках топлива лайнеру пришлось садиться в Минске.

"Польша и Румыния давно занимаются воздушным пиратством. Иначе такие опасные и незаконные действия не назовешь", — заключил Рогозин.

Авиакомпания Ryanair проигнорировала задержание Протасевича в заявлении об инциденте в Минске

Авиакомпания Ryanair проигнорировала задержание Протасевича в заявлении об инциденте в Минске

Ранее Лайф сообщал, что Польша призвала ввести санкции против Белоруссии из-за "перехвата самолёта" Ryanair. Там сочли инцидент актом "государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным". Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве завели дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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