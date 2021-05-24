"Курятник раскудахтался": Рогозин обвинил Польшу и Румынию в воздушном пиратстве

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя требование премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о запрете полётов белорусских авиакомпаний над территорией Евросоюза после инцидента с самолетом Ryanair, назвал Польшу и Румынию "воздушными пиратами". Он вспомнил два эпизода 2014 и 2017 годов и заявил, что "польским панам следует быть последовательными и тренировать память".

"Помню, как в 2014 году после того, как меня включили в список персональных санкций США, ЕС, Канады, Австралии и "примкнувшего к ним Шепилова" (в смысле Швейцарии), наш спецборт власти Румынии и "вечно дружественной" Болгарии пытались принудить сесть на их аэродромы, чтобы "арестовать санкционного политик", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

Глава "Роскосмоса" добавил, что тогда в Кишинёв пришлось лететь Чёрное море и Турцию, так как Украина, Польша и Венгрия запретили пролёт в их воздушном пространстве.

"Так что польским панам следует быть последовательными и тренировать память. Покушение на безопасность российского вице-премьера и членов правительственной делегации и экипажа они считают нормой, грубейшее нарушение правил авиационной безопасности их не волнует, но вот когда сцапали их агента, то весь курятник младонатовцев раскудахтался", — отметил Рогозин.

Он напомнил ещё об одном инциденте — в 2017 году. Тогда, по словам Рогозина, Польша и Румыния не пропустили пассажирский самолёт, на котором в Кишинёв летела российская делегация. На остатках топлива лайнеру пришлось садиться в Минске.