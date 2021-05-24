"С партнёрами, которых уважают, так не поступают": На Украине рассказали об "ударе под дых" от США из-за России
Политика обеспокоило не только снятие санкций с компании, которая строит "Северный поток – 2", но и игнорирование этой темы во время последнего визита Блинкена на Украину.
Фото © ТАСС / Pacific Press via ZUMA Wire
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал ударом под дых со стороны США отказ от введения санкций против компании, строящей газопровод "Северный поток – 2". Об этом он заявил на своей странице в "Фейсбуке".
"Снятие Соединёнными Штатами санкций с компании, которая строит "Северный поток – 2", — это как удар под дых. И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно оттого, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена. С партнёрами, которых уважают, так не поступают", — написал Климкин.
Он также отметил, что если эта тема всё-таки затрагивалась во время конфиденциальных разговоров, то остаётся непонятным, почему это скрыли от украинского общества. Климкин заявил, что сейчас меньше всего нужен "кризис доверия" в отношениях между Украиной и США, так как "российское оружие до сих пор вокруг границ Украины", а в случае завершения "Северного потока – 2" Украина теряет транзитный статус.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом ранее госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД ФРГ, что США выступают против "Северного потока – 2".
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