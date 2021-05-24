"С партнёрами, которых уважают, так не поступают": На Украине рассказали об "ударе под дых" от США из-за России

Политика обеспокоило не только снятие санкций с компании, которая строит "Северный поток – 2", но и игнорирование этой темы во время последнего визита Блинкена на Украину.