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Google LLC впервые подала иск к Роскомнадзору

По данным СМИ, IT-гигант оспаривает требования РКН по удалению 12 ссылок на противоправный контент на YouTube.

24 мая, 00:53
<p>Фото © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев</p>

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

Американская компания Google LLC впервые подала иск к Роскомнадзору. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что иск был подан 23 апреля, а 11 мая его принял к производству Арбитражный суд Москвы. По данным СМИ, IT-гигант оспаривает требования РКН по удалению 12 ссылок на противоправный контент на YouTube. Роскомнадзор считает, что в них имелись призывы к участию в несанкционированных митингах в январе 2021 года.

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"Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", — сообщили в ведомстве.

Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин отметил, что ранее компания Google не инициировала судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов РКН в России и выступала только в качестве ответчика или третьего лица. По словам юриста Екатерины Абашиной, позиция корпорации изменилась в связи с активными требованиями государственных органов по удалению противоправного контента.

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"В последнее время госорганы активизировались с требованиями об удалении контента с площадок Google, да и список постоянно расширяется, так что компании приходится реагировать, отстаивая свои интересы", — заявила эксперт.

Управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев добавил, что причина обращения в суд через основное юрлицо, а не через дочернее ООО "Гугл" может быть связана с тактическим расчётом на то, чтобы в случае проигрыша оспорить решение в других юрисдикциях, включая европейский суд.

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Ранее стало известно, что российский суд в конце мая и начале июня рассмотрит вопрос о штрафах Facebook, Google, Twitter и TikTok. Все они могут получить крупные денежные наказания за то, что не желают удалять запрещённый на территории РФ контент.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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