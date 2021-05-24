Названа причина смерти актрисы Нины Шацкой

Стала известна причина смерти известной советской и российской актрисы театра и кино Нины Шацкой. Как сообщает Пятый канал, незадолго до ухода у артистки была диагностирована короновирусная инфекция. Родственники до последнего верили, что она выздоровеет. Актрисы не стало на 82-ом году жизни.

Как уточняет РИА ФАН, кроме того, знаменитая артистка испытывала последствия продолжительной болезни — у неё были проблемы с почками, к тому же она перенесла инсульт. С такими же проблемами со здоровьем столкнулся и её супруг, актёр Леонид Филатов, скончавшийся в 2003 году.

Ранее Лайф писал, что в Гильдии актёров назвали уход артистки искренним горем. Заслуженный работник культуры Валерия Гущина выразила самые искренние соболезнования Театру на Таганке и отметила, что "уходят те, кто создали и выносили этот театр".