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Названа причина смерти актрисы Нины Шацкой

Артистка скончалась 23 мая на 82-м году жизни.

24 мая, 01:07
<p> Фото © ТАСС / Михаил Фомичев </p>

Фото © ТАСС / Михаил Фомичев

Стала известна причина смерти известной советской и российской актрисы театра и кино Нины Шацкой. Как сообщает Пятый канал, незадолго до ухода у артистки была диагностирована короновирусная инфекция. Родственники до последнего верили, что она выздоровеет. Актрисы не стало на 82-ом году жизни.

Как уточняет РИА ФАН, кроме того, знаменитая артистка испытывала последствия продолжительной болезни — у неё были проблемы с почками, к тому же она перенесла инсульт. С такими же проблемами со здоровьем столкнулся и её супруг, актёр Леонид Филатов, скончавшийся в 2003 году.

Умер кинооператор Кирилл Мошкович

Умер кинооператор Кирилл Мошкович

Ранее Лайф писал, что в Гильдии актёров назвали уход артистки искренним горем. Заслуженный работник культуры Валерия Гущина выразила самые искренние соболезнования Театру на Таганке и отметила, что "уходят те, кто создали и выносили этот театр".

Нина Шацкая служила в Театре на Таганке, а затем — в "Содружестве актёров Таганки". Шацкая сыграла на сцене театра свои лучшие роли в легендарных спектаклях — "А зори здесь тихие...", "Мастер и Маргарита". Помимо театральных ролей артистка снялась в фильмах "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён", "Чрезвычайное поручение", "Контрабанда" и других картинах. С 2003 года она также работала в "Школе современной пьесы".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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