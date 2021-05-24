"Зазвучали лозунги о санкциях": Минск счёл поспешными воинственные заявления ЕС по инциденту с самолётом Ryanair

Воинственные заявления европейских стран по поводу инцидента с экстренно посаженным самолётом Ryanair являются поспешными. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

"Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит её намеренная политизация, звучат ничем не подтверждённые обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", — отметил он.