"Зазвучали лозунги о санкциях": Минск счёл поспешными воинственные заявления ЕС по инциденту с самолётом Ryanair
В МИД Белоруссии подчеркнули, что действия компетентных властей полностью соответствовали установленным международным правилам.
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Воинственные заявления европейских стран по поводу инцидента с экстренно посаженным самолётом Ryanair являются поспешными. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.
"Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит её намеренная политизация, звучат ничем не подтверждённые обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", — отметил он.
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Глаз подчеркнул, что действия компетентных властей полностью соответствовали установленным международным правилам. Он призвал помнить о правилах и безопасности пассажиров, спокойно проанализировать ситуацию и дождаться заключений компетентных экспертов. По убеждению министра, на случившееся следует смотреть "с точки зрения безопасности, которая была полностью обеспечена совместными усилиями".
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".
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