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Песков не видит связи между подготовкой встречи Путина и Байдена и посадкой самолёта Ryanair в Минске

В Кремле считают, что резкая реакция Запада на действия белорусских властей не должна отразиться на проведении российско-американского саммита. Как выразился Песков, "всё-таки это разные субстанции".

24 мая, 09:48

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не увязывать реакцию Запада на инцидент с самолётом Ryanair в Минске с подготовкой российско-американского саммита. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, скажутся ли призывы ряда стран Запада ввести санкции против Белоруссии на отношениях Москвы и Вашингтона в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

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"Я не стал бы здесь как-то объединять в единую систему, всё-таки это разные субстанции",  сказал представитель Кремля.

Ранее Песков подчеркнул, что не станет давать оценку инциденту с посадкой самолёта Ryanair в Минске. По его словам, рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры.

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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