Песков не видит связи между подготовкой встречи Путина и Байдена и посадкой самолёта Ryanair в Минске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не увязывать реакцию Запада на инцидент с самолётом Ryanair в Минске с подготовкой российско-американского саммита. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, скажутся ли призывы ряда стран Запада ввести санкции против Белоруссии на отношениях Москвы и Вашингтона в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

"Я не стал бы здесь как-то объединять в единую систему, всё-таки это разные субстанции", — сказал представитель Кремля.