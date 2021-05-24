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Во Франции призвали ЕС к диалогу с Россией по ситуации в Белоруссии

Там назвали власти республики "последней диктатурой Европы" и допустили введение новых санкций в отношении Минска.

24 мая, 09:39
<p>Фото © ТАСС / dpa / Michael Kappeler</p>

Фото © ТАСС / dpa / Michael Kappeler

Чтобы урегулировать политическую ситуацию в Белоруссии, Евросоюзу необходимо вести диалог с Россией. Такое мнение высказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Мы должны проявлять необходимую твёрдость в отношении Минска, но одновременно вести диалог с Россией о политическом урегулировании в Белоруссии в рамках ОБСЕ", — сказал политик в эфире телеканала BFM.

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По его словам, ЕС заинтересован в том, чтобы Белоруссия встала на путь демократии, и поддерживает взгляды белорусской оппозиции. Вместе с тем Бон назвал действующую власть в республике "последней диктатурой Европы". Он допустил, что в качестве санкций воздушное пространство над страной будет закрыто для европейских авиаперевозчиков, а необходимо это в первую очередь ради безопасности граждан ЕС, добавил политик.

"Это государственное пиратство не должно оставаться безнаказанным. Мы продолжим вводить санкции, чтобы обеспечить безопасность в первую очередь наших собственных граждан", — сказал он.

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич — основатель телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга", признанных в Белоруссии экстремистскими. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. Вместе с тем в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна", в Польше же дело возбуждено по факту "принуждения самолёта к посадке".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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