Во Франции призвали ЕС к диалогу с Россией по ситуации в Белоруссии

Чтобы урегулировать политическую ситуацию в Белоруссии, Евросоюзу необходимо вести диалог с Россией. Такое мнение высказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Мы должны проявлять необходимую твёрдость в отношении Минска, но одновременно вести диалог с Россией о политическом урегулировании в Белоруссии в рамках ОБСЕ", — сказал политик в эфире телеканала BFM.

По его словам, ЕС заинтересован в том, чтобы Белоруссия встала на путь демократии, и поддерживает взгляды белорусской оппозиции. Вместе с тем Бон назвал действующую власть в республике "последней диктатурой Европы". Он допустил, что в качестве санкций воздушное пространство над страной будет закрыто для европейских авиаперевозчиков, а необходимо это в первую очередь ради безопасности граждан ЕС, добавил политик.