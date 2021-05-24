Генпрокуратура Польши возбудила дело о "похищении" пассажиров и экипажа самолёта Ryanair

В Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта ирландской авиакомпании Ryanair к посадке в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры страны Лукаш Лапчиньский.

В Варшаве инцидент рассматривается как захват контроля над самолётом через обман с целью лишения его пассажиров свободы. Расследование идёт по статьям "Захват водного или воздушного судна" и "Незаконное лишение свободы".