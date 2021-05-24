Генпрокуратура Польши возбудила дело о "похищении" пассажиров и экипажа самолёта Ryanair
Ранее аналогичное дело завели в Литве, куда направлялся лайнер. Там назвали инцидент захватом воздушного судна.
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В Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта ирландской авиакомпании Ryanair к посадке в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры страны Лукаш Лапчиньский.
В Варшаве инцидент рассматривается как захват контроля над самолётом через обман с целью лишения его пассажиров свободы. Расследование идёт по статьям "Захват водного или воздушного судна" и "Незаконное лишение свободы".
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич — основатель телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга", признанных в Белоруссии экстремистскими. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".
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