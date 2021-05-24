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Генпрокуратура Польши возбудила дело о "похищении" пассажиров и экипажа самолёта Ryanair

Ранее аналогичное дело завели в Литве, куда направлялся лайнер. Там назвали инцидент захватом воздушного судна.

24 мая, 09:11
<p>Фото © Airliners.net / <a href="https://www.airliners.net/user/archipilot/profile/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Spotnap</a></p>

Фото © Airliners.net / Spotnap

В Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта ирландской авиакомпании Ryanair к посадке в Минске. Об этом заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры страны Лукаш Лапчиньский.

В Варшаве инцидент рассматривается как захват контроля над самолётом через обман с целью лишения его пассажиров свободы. Расследование идёт по статьям "Захват водного или воздушного судна" и "Незаконное лишение свободы".

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич — основатель телеграм-каналов NEXTA и "Беларусь головного мозга", признанных в Белоруссии экстремистскими. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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