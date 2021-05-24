Стартовало предварительное голосование "Единой России" для выборов в Госдуму

Партия "Единая Россия" начала предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов, которые смогут выдвинуться на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года. На данный момент зарегистрировалось почти шесть миллионов избирателей и более 5,5 тысячи кандидатов.

"Наиболее высокие показатели активности — в Московской области и Владивостоке. Мы наблюдаем рекордное число участников, которые рассчитывают в сентябре принять участие в качестве кандидатов от партии на выборах депутатов Государственной думы и заксобраний, административных центров и органов местного самоуправления", — заявил председатель федерального организационного оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.

В связи с тем что в половине регионов процедура пройдёт по смешанной системе, в том числе и очно, на участках будут соблюдены все необходимые меры, чтобы здоровью людей ничто не угрожало. Также предприняты меры и для сохранения персональных данных. В исполнительном комитете партии состоялась процедура разделения ключей электронного шифрования предварительного голосования.

"Это подтверждение того, что безопасность как персональных данных участников, так и тайны голосования обеспечена на самом высоком уровне. Система прошла многоуровневое тестирование как специалистами партии, так и независимыми IT-экспертами. Она полностью защищена", — подытожил Карелин.