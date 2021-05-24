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Стартовало предварительное голосование "Единой России" для выборов в Госдуму

В партии заверили, что предприняты меры как для защиты здоровья, так и персональных данных избирателей.

24 мая, 08:49

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Партия "Единая Россия" начала предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов, которые смогут выдвинуться на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года. На данный момент зарегистрировалось почти шесть миллионов избирателей и более 5,5 тысячи кандидатов.

"Наиболее высокие показатели активности — в Московской области и Владивостоке. Мы наблюдаем рекордное число участников, которые рассчитывают в сентябре принять участие в качестве кандидатов от партии на выборах депутатов Государственной думы и заксобраний, административных центров и органов местного самоуправления", — заявил председатель федерального организационного оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.

В связи с тем что в половине регионов процедура пройдёт по смешанной системе, в том числе и очно, на участках будут соблюдены все необходимые меры, чтобы здоровью людей ничто не угрожало. Также предприняты меры и для сохранения персональных данных. В исполнительном комитете партии состоялась процедура разделения ключей электронного шифрования предварительного голосования.

"Это подтверждение того, что безопасность как персональных данных участников, так и тайны голосования обеспечена на самом высоком уровне. Система прошла многоуровневое тестирование как специалистами партии, так и независимыми IT-экспертами. Она полностью защищена", — подытожил Карелин.

Володин примет участие в праймериз "Единой России" от Саратовской области

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Отметим, что "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нём является обязательным для выдвижения от партии. В этом году основным будет онлайн-формат голосования (эту форму выбрали в 43 субъектах РФ), а в 42 регионах будет смешанная форма. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, итоги будут подведены к 1 июня. Утверждённые результаты предварительного голосования вынесут на обсуждение предвыборного съезда "Единой России", где будут сформированы списки партии на думские выборы, запланированные на 19 сентября.

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В "Единой России" пресекли сразу две хакерские атаки на сайт праймериз

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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