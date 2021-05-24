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В России за сутки выявили 8406 заразившихся коронавирусом

Это на четверть больше, чем выздоровевших, — их число возросло на 6450 человек. Всего же с начала пандемии болезнь победили 4 624 212 россиян.

24 мая, 08:38

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришин

В России за минувшие сутки выявлено 8406 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших (6450 человек). Общее количество инфицированных увеличилось до 5 009 911.

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Человечество предупредили об угрозе вечной пандемии

Больше всего заболевших выявили в Москве (+2487 за сутки), Санкт-Петербурге (+851), Московской (+766), Ростовской (+194), Воронежской (+142) и  Нижегородской (+141) областях.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 319 против 357 днём ранее. Всего от инфекции умер 118 801 пациент.

Подтверждена эффективность двух вакцин против индийского штамма коронавируса

Подтверждена эффективность двух вакцин против индийского штамма коронавируса

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин оценил успехи столичного региона в борьбе с коронавирусом, а академик Гинцбург рассказал об особенностях постковидного синдрома у вакцинированных. По его словам, случаи повторного заражения после российской вакцины крайне редки. В основном риск заболеть есть, пока иммунитет слабый.

Ранее врачи из Индии, где бушует коронавирус, назвали новые симптомы, которые ни за что нельзя упускать.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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