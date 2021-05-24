В России за сутки выявили 8406 заразившихся коронавирусом
Это на четверть больше, чем выздоровевших, — их число возросло на 6450 человек. Всего же с начала пандемии болезнь победили 4 624 212 россиян.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришин
В России за минувшие сутки выявлено 8406 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших (6450 человек). Общее количество инфицированных увеличилось до 5 009 911.
Больше всего заболевших выявили в Москве (+2487 за сутки), Санкт-Петербурге (+851), Московской (+766), Ростовской (+194), Воронежской (+142) и Нижегородской (+141) областях.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 319 против 357 днём ранее. Всего от инфекции умер 118 801 пациент.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин оценил успехи столичного региона в борьбе с коронавирусом, а академик Гинцбург рассказал об особенностях постковидного синдрома у вакцинированных. По его словам, случаи повторного заражения после российской вакцины крайне редки. В основном риск заболеть есть, пока иммунитет слабый.
Ранее врачи из Индии, где бушует коронавирус, назвали новые симптомы, которые ни за что нельзя упускать.
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