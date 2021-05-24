В Челябинске женщина провалилась в открытый коллектор и погибла
По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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Тело 45-летней женщины нашли в системе водосбора в Челябинске. Предположительно, она упала в открытый коллектор. ЧП произошло 22 мая на Заячьем острове Калининского района, сообщило СУ СК РФ по региону.
По факту происшествия проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). В ходе расследования будут установлены виновные должностные лица, не обеспечившие режим безопасности при эксплуатации инженерных коммуникаций.
Ранее несчастный случай произошёл в Новосибирской области — погибла 16-летняя школьница. Она поздно вечером находилась на участке своих родственников и, споткнувшись, упала в колодец. Выбраться самостоятельно девочка не смогла и утонула.
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