"Много о себе думают": В Совфеде ответили на требование Украины поменять правила Евровидения из-за России
Музыка должна быть вне политики и отделять её от исполнителей в угоду политике не стоит, уверен сенатор.
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Украина, которая предложила изменить правила музыкального конкурса Евровидение из-за России, излишне высокого о себе мнения, и ничего хорошего для неё это не сулит. Такую точку зрения в беседе с Лайфом высказал член Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.
"Они о себе много думают, что вокруг них вообще весь мир крутится. Если их послушать, то все народы, в том числе и Иисус Христос, произошли от Украины. Ничего нового тут нет, для нас они не должны быть неожиданными, а другие страны, может быть, задумаются о том, что из себя представляет Украина", — сказал собеседник Лайфа.
Цеков не отрицает, что Незалежная на конкурсе достигла определённого результата. Однако он считает, что с учётом такой украинской политики это всё временно.
"Посмотрите на себя, что вы делаете. На сегодняшний день можно сказать, что да, у них есть результат, но результат этот временный. От этой антирусскости они лучше не станут жить. Всё должно быть вне политики. Как можно отделить музыку от музыкантов?" — заключил сенатор.
Напомним, участница из России Манижа на конкурсе заняла девятое место. Она заявила, что гордится проделанной работой и считает, что выложилась на все 100%. Представители Украины — группа Go_A — заняли пятое место.
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