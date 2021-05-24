"Много о себе думают": В Совфеде ответили на требование Украины поменять правила Евровидения из-за России

Украина, которая предложила изменить правила музыкального конкурса Евровидение из-за России, излишне высокого о себе мнения, и ничего хорошего для неё это не сулит. Такую точку зрения в беседе с Лайфом высказал член Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков.

"Они о себе много думают, что вокруг них вообще весь мир крутится. Если их послушать, то все народы, в том числе и Иисус Христос, произошли от Украины. Ничего нового тут нет, для нас они не должны быть неожиданными, а другие страны, может быть, задумаются о том, что из себя представляет Украина", — сказал собеседник Лайфа.

Цеков не отрицает, что Незалежная на конкурсе достигла определённого результата. Однако он считает, что с учётом такой украинской политики это всё временно.

"Посмотрите на себя, что вы делаете. На сегодняшний день можно сказать, что да, у них есть результат, но результат этот временный. От этой антирусскости они лучше не станут жить. Всё должно быть вне политики. Как можно отделить музыку от музыкантов?" — заключил сенатор.