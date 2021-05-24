"Попытка заставить оппозицию замолчать": Боррель пригрозил Минску ответом из-за вынужденной посадки "боинга" с Протасевичем

Необходимо провести расследование инцидента с экстренно посаженным в Минске самолётом Ryanair, который повлёк за собой задержание активиста Романа Протасевича. Такое заявление сделал верховный председатель ЕС Жозеп Боррель.

"Это ещё одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции", — говорится в распространённом сообщении.

Кроме того, он призвал власти Белоруссии немедленно освободить Протасевича, а также добавил, что ЕС примет ответные меры за то, что Минск подверг опасности жизни и здоровье находящихся на борту людей.