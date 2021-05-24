"Попытка заставить оппозицию замолчать": Боррель пригрозил Минску ответом из-за вынужденной посадки "боинга" с Протасевичем
Он также потребовал от властей Белоруссии немедленно освободить основателя телеграм-канала NEXTA.
Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET EPA-EFE / OLIVIER HOSLET
Необходимо провести расследование инцидента с экстренно посаженным в Минске самолётом Ryanair, который повлёк за собой задержание активиста Романа Протасевича. Такое заявление сделал верховный председатель ЕС Жозеп Боррель.
"Это ещё одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции", — говорится в распространённом сообщении.
Кроме того, он призвал власти Белоруссии немедленно освободить Протасевича, а также добавил, что ЕС примет ответные меры за то, что Минск подверг опасности жизни и здоровье находящихся на борту людей.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".
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