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В Алтайском крае двое мальчиков решили покататься на плоту и утонули

Трагедия произошла на середине водоёма, когда один парень упал в воду, а второй бросился его спасать. Они пришли на пруд без сопровождения взрослых.

24 мая, 07:54
<p>Фото © <a href="https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1572512/?type=photo&more_link=0&first=1572513" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Алтайскому краю</a></p>

Фото © СУ СКР по Алтайскому краю

Двое мальчиков утонули во время катания на плоту в пруду в селе Новороманово Калманского района Алтайского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") по факту утопления двух мальчиков 11 и 12 лет", — сказано в записи на сайте ведомства.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 23 мая, когда ребята пришли к пруду без взрослых и нашли на берегу деревянный плот. Отплыв на нём на середину реки, 11-летний мальчик не удержался и упал в воду, его друг бросился на помощь и тоже погиб.

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Сейчас следователи ведут сбор и закрепление доказательств и устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура также начала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также органов местного самоуправления. В СК призвали при нахождении вблизи водоёмов соблюдать правила безопасности и не оставлять детей одних.

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Ранее Лайф сообщал, что на юге Москвы утонул подросток, на спор переплывавший пруд. Спасатели пытались реанимировать мальчика, но их попытки не увенчались успехом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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