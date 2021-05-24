В Алтайском крае двое мальчиков решили покататься на плоту и утонули
Трагедия произошла на середине водоёма, когда один парень упал в воду, а второй бросился его спасать. Они пришли на пруд без сопровождения взрослых.
Фото © СУ СКР по Алтайскому краю
Двое мальчиков утонули во время катания на плоту в пруду в селе Новороманово Калманского района Алтайского края, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам") по факту утопления двух мальчиков 11 и 12 лет", — сказано в записи на сайте ведомства.
По данным следствия, трагедия произошла вечером 23 мая, когда ребята пришли к пруду без взрослых и нашли на берегу деревянный плот. Отплыв на нём на середину реки, 11-летний мальчик не удержался и упал в воду, его друг бросился на помощь и тоже погиб.
Сейчас следователи ведут сбор и закрепление доказательств и устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура также начала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также органов местного самоуправления. В СК призвали при нахождении вблизи водоёмов соблюдать правила безопасности и не оставлять детей одних.
Ранее Лайф сообщал, что на юге Москвы утонул подросток, на спор переплывавший пруд. Спасатели пытались реанимировать мальчика, но их попытки не увенчались успехом.
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