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Пропавших из интерната на Алтае 16-летних девочек удалось найти спустя 10 дней благодаря записям с камер

После исчезновения девочек даже возбудили дело об убийстве, но в итоге их нашли невредимыми и вернули в учреждение.

24 мая, 07:46

Пропавших из интерната на Алтае 16-летних девочек удалось найти спустя 10 дней благодаря записям с камер. Видео © СУ СК России по Республике Алтай

Сотрудники правоохранительных органов в Алтайском крае нашли девочек-подростков, которые 10 дней назад ушли из школы-интерната Горно-Алтайска. Школьниц вернули в учреждение, они в безопасности. Обнаружить исчезнувших удалось в том числе благодаря записям с камер наблюдения.

"В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий 16-летних воспитанниц специализированного учреждения нашли на одной из улиц Горно-Алтайска. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время девушки уже возвращены в учреждение", — сообщает региональное ГУ МВД России.

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Ранее девочки ушли из учреждения после урока физкультуры и пропали. В ходе их поисков дошло до того, что возбудили дело по статье "Убийство". Известно, что школьницы и раньше покидали интернат. В полиции отметили, что проводится проверка, выясняются все обстоятельства, в том числе причины и условия, способствовавшие самовольному уходу воспитанников.

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Ранее Лайф писал, что на Украине задержали девушку, сбежавшую из российской школы-интерната. Полицейских особенно заинтересовали обстоятельства и причины, по которым воспитанница интерната решила попасть на территорию Незалежной.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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