Турция может отменить обязательные ПЦР-тесты при въезде для россиян

В Турции могут отменить обязательное предоставление результатов тестирования на коронавирус для россиян при въезде в страну. Связано это с успехом России в борьбе с заболеванием, заявил министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой.

"Наше Министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов. Самый важный критерий — это уровень вакцинации в стране отправления. Смотрят на ежедневное количество новых случаев. Если это количество ниже определённого уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными", — сказал политик в беседе с РИА "Новости".

По его словам, Россия отлично справляется с пандемией, наращивая темпы вакцинации, снижая тем самым число вновь заболевших. Всё это не исключает того, что уже в скором времени россиянам не нужно будет предоставлять результаты своих тестов на границе, отметил министр. Кроме того, он добавил, что Турция, вероятно, будет проводить бесплатные ПЦР-тесты для россиян при выезде из страны.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы максимально удовлетворить их (российских властей. — Прим. Лайфа) требования. Так что не будет никаких проблем, надо просто перейти на этот этап", — добавил Мехмет Нури Эрсой.