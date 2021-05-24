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Турция может отменить обязательные ПЦР-тесты при въезде для россиян

Кроме того, вероятно, там появится возможность делать бесплатное тестирование при выезде из страны.

24 мая, 07:26
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В Турции могут отменить обязательное предоставление результатов тестирования на коронавирус для россиян при въезде в страну. Связано это с успехом России в борьбе с заболеванием, заявил министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой.

"Наше Министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов. Самый важный критерий — это уровень вакцинации в стране отправления. Смотрят на ежедневное количество новых случаев. Если это количество ниже определённого уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными", — сказал политик в беседе с РИА "Новости".

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По его словам, Россия отлично справляется с пандемией, наращивая темпы вакцинации, снижая тем самым число вновь заболевших. Всё это не исключает того, что уже в скором времени россиянам не нужно будет предоставлять результаты своих тестов на границе, отметил министр. Кроме того, он добавил, что Турция, вероятно, будет проводить бесплатные ПЦР-тесты для россиян при выезде из страны.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы максимально удовлетворить их (российских властей. — Прим. Лайфа) требования. Так что не будет никаких проблем, надо просто перейти на этот этап", — добавил Мехмет Нури Эрсой.

Напомним, требования, согласно которым все въезжающие в Турцию граждане обязаны предоставлять свежие результаты ПЦР-тестов, было введено в стране в конце декабря прошлого года. С российской же стороны в начале мая этого года было введено правило, по которому свежий тест необходим при возвращении в Россию.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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