Диетолог объяснила, как похудеть с помощью температуры воздуха
Также кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о влиянии температуры тела на вес.
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Вес можно уменьшить благодаря температуре воздуха, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
"Рекомендуется, чтобы температура в офисе была не выше 25 градусов. Если в помещении будет теплее, наш организм начнёт лениться, метаболизм замедлится. А когда температура ниже 18 градусов, организм тратит энергию на обогрев, соответственно, человек быстрее худеет. Для тех, кто хочет похудеть, нужно, чтобы в помещении было постоянно прохладно", — сказала Соломатина.
Медик отметила, что в случае с температурой тела всё ровно наоборот: при её повышении ускоряется и обмен веществ, потому что активируется гормон щитовидной железы тироксин. Он отвечает за выработку энергии, из-за чего многим так хочется сладкого во время недомогания. В такие моменты диетологи позволяют съесть простые углеводы. Однако в жаркую погоду вес тоже снижается, например за счёт пота, испарения жидкости, заключила диетолог.
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