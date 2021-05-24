Диетолог объяснила, как похудеть с помощью температуры воздуха

"Рекомендуется, чтобы температура в офисе была не выше 25 градусов. Если в помещении будет теплее, наш организм начнёт лениться, метаболизм замедлится. А когда температура ниже 18 градусов, организм тратит энергию на обогрев, соответственно, человек быстрее худеет. Для тех, кто хочет похудеть, нужно, чтобы в помещении было постоянно прохладно", — сказала Соломатина.